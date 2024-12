James Rodríguez, advertido por el Rayo Vallecano: "Habrá una explicación y tomaremos medidas"

James Rodríguez se ha llevado los focos en los últimos días en el Rayo Vallecano luego de que fuera dejado por fuera de las convocatorias de los dos partidos más recientes sin mayor justificación. Este jueves, un directivo del club rompió el silencio y habló sobre lo que ocurrirá con el '10' colombiano.

David Cobeño, director deportivo del conjunto 'obrero', habló en una entrevista con el portal 'DAZN' sobre el futuro y no pudo escapar de las preguntas sobre el volante cucuteño.

De entrada el dirigente se refirió a sobre cómo puede moverse el Rayo en la ventaja de fichajes que se aproxima. "Próximamente viene el mercado de enero. Hay mucho más ruido de lo que luego se hace. Estamos pendientes de jugadores que tienen pocos minutos y de los refuerzos que pida el mister”, declaró, dando la puerta abierta para charla sobre Rodríguez Rubio.

“A día de hoy no me ha dicho ningún jugador que se quiere marchar, pero entiendo que venga alguno a solicitar la salida. Si club y mister también están de acuerdo intentaremos buscarle una salida”, comentó sobre James, quien no goza de minutos con Íñigo Pérez.

James Rodríguez durante la temporada 2024-2025 con el Rayo Vallecano. Getty Images

Luego, le consultaron del por qué de la ausencia del colombiano en los dos últimos partidos y Cobeña no quiso dar muchos detalles, pero sí confirmó que en cierto punto todo se sabrá. “No es el momento de distraernos. Lo importante son los que están aquí hoy que nos jugamos mucho y son tres puntos muy importantes. El club dará las explicaciones en el momento que tenga que darlas”, agregó

Por último, el directivo dejó una declaración preocupante, ya que dio a entender que hay una similitud del caso del colombiano con la de otro jugador, y que habrá consecuencias. “Con Raúl es lo mismo que con James. El club está siguiendo una línea de comunicación que es la que ha transmitido el presidente. En cuanto acabe los partidos veremos como están todas las situaciones y tomaremos medidas”, concluyó.