Jorge 'Polilla' Da Silva: "Quiero colaborar para que América vuelva a estar en lo más alto"

Una de las novedades de las últimas horas en el fútbol profesional colombiano tuvo que ver con la llegada de Jorge 'Polilla' Da Silva para convertirse en nuevo entrenador del América de Cali, que viene de capa caída luego de haber quedado eliminado de las finales de la Liga Betplay I 2024 y de la Copa Sudamericana.

Desde que pisó suelo vallecaucano, 'Polilla' recibió el cariño y un buen recibo de parte de los aficionados, que llegaron hasta el aeropuerto el lunes para darle la bienvenida al uruguayo. Además de eso, hace pocos minutos se dio la presentación oficial del entrenador por parte de Marcela Gómez, presidenta del rojo del Valle del Cauca.

En medio del acto, Da Silva se mostró contento y motivado al máximo ante el reto que se le avecina. "En cuanto a mis sentimientos, me encuentro igual que las dos veces anteriores que estuve en el club: lleno de felicidad. Sin embargo, ahora siento una enorme responsabilidad, especialmente después de lo que viví ayer, cuando fui recibido con tanto cariño por la gente", dijo el otrora delantero.

¿Qué más dijo Jorge 'Polilla' Da Silva en su presentación como técnico e América?

Su vuelta al América

"Estoy contento de estar de vuelta en el club, pero también me genera una gran responsabilidad de no defraudarlos y de colaborar para que el América vuelva a estar en lo más alto, donde siempre debe estar según su historia como uno de los grandes del fútbol colombiano".

Sus objetivos

"Los grandes como América siempre deben estar en los primeros lugares, y trabajaré arduamente para lograrlo. En resumen, estoy muy feliz de estar de vuelta aquí en el club, esperemos que las cosas salgan bien".

¿Qué dijo Marcela Gómez, presidenta de América de Cali?

A Marcela Gómez le preguntaron este martes por la posibilidad de tener una continuidad representativa con Jorge 'Polilla' Da Silva como entrenador. Ante esto comentó que "siempre hemos hablado de procesos deportivos, pero uno no puede sostener un proceso que no sea ganador. Por ejemplo: uno cuando se casa espera el matrimonio feliz y que todo sea maravilloso, pero si las cosas no están yendo bien uno no las puede mantener".

