Alberto Gamero, DT de Millonarios: "Yo soy el más autocrítico, yo mismo me doy palo"

A horas de enfrentar a Palestino, en la quinta fecha del grupo E de la Copa Libertadores de América; el profesor Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló con el diario 'As' e hizo una serie de descargos por lo sucedido en la presente temporada. Y es que para los 'embajadores' han llegado críticas por solamente llevar 2 puntos, de 12 posibles, en el torneo internacional que organiza la Conmebol y por las irregularidades en la Liga I 2024 del fútbol colombiano.

A eso hay que sumar que el cuerpo técnico del tradicional cuadro bogotano se encuentra en el 'ojo del huracán' por el gran número de lesiones y al samario le apuntan por no exigir refuerzos de prestancia para poder dar la pelea en la Libertadores.

"Veo mucho video, soy el autocrítico más grande de Millonarios, yo mismo me doy palo. Veo qué errores cometí, también los errores de mi equipo, en eso nosotros somos así, hacemos evaluaciones. Me pongo a pensar los cinco partidos que perdimos en línea, pero el fútbol es impredecible. En esos partido jugamos mejor, que otros que ganamos", dijo Alberto Gamero, en primera instancia.

El entrenador de los 'embajadores' le dio un vistazo en la misma nota a los jugadores que han estado en departamento médico, que han estado incapacitados y que lo han obligado a realizar variantes. "En 16 meses hemos jugado 96 partidos, eso es bastante. Estamos mirando el porqué de tantas lesiones, pero es algo inevitable, eso es algo que hace parte del fútbol. Este un deporte de contacto, pero estamos investigando qué pasa", expresó el DT.

Alberto Gamero también defendió el hecho de la alineación de diferentes jugadores jóvenes, provenientes de las divisiones menores del cuadro capitalino. Por eso comentó que "yo meta jóvenes y debutantes en la Libertadores no significa que lleven una semana entrenando conmigo, no me da miedo ponerlos a jugar".

Tabla de posiciones grupo E de Copa Libertadores

1. Bolívar 10 puntos

2. Palestino 6 puntos

3. Flamengo 4 puntos

4. Millonarios 2 puntos