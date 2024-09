Quién es Iñigo Pérez, el técnico que tiene sentado a James Rodríguez en Rayo Vallecano

Después de su brillante presentación en la Copa América , donde fue elegido como el mejor jugador del certamen, James Rodríguez llegó a Rayo Vallecano con muchas ilusiones. Sin embargo, tras algunas semanas, su situación no es la mejor ni la esperada. Y es que el director técnico, Iñigo Pérez, no le ha dado tantos minutos en cancha, en lo que va de La Liga de España 2024/2025.

En principio, el mediocampista colombiano no fue convocado para los partidos contra Barcelona y Espanyol. En ambos compromisos, el 'Rayito' perdió 2-1. Posteriormente, hizo su debut frente al Osasuna, el 16 de septiembre, entrando al 87' por Álvaro García. Allí, fue victoria 3-1 del equipo de Madrid. Ya en la cuarta jornada, el cucuteño disputó 17 minutos contra Atlético de Madrid (1-1).

Parecía que el panorama mejoraba, pero no fue así. En el empate 0-0 con Girona, James Rodríguez permaneció todo el encuentro en el banco de suplentes, sin ver acción. Por eso, las reacciones no se hicieron esperar, criticando al estratega, de quien mucho se ha hablado. Eso sí, el técnico aclaró que no es un tema personal ni mucho menos, sino que la decisión fue pensando en el equipo.

Pero, ¿Quién es Iñigo Pérez? Con 36 años, el nacido en Pamplona, Navarra, el 18 de enero de 1988, vive su primera experiencia como entrenador principal. Recordemos que fue asistente técnico, entre 2022 y 2023, justamente en Rayo Vallecano, siendo la 'mano derecha' de Andoni Iraola. Razón por la que mayoría de su información, se remite a su carrera como futbolista profesional.

Todo empezó en el 2006, cuando debutó en el Club Deportivo Basconia. Después, dio el paso a Bilbao Athletic, que es la filial del Athletic Club. Su buen rendimiento en la Segunda División B de España, llevó a que le dieran la oportunidad en el primer equipo. En esta institución estuvo del 2009 al 2014, siendo subcampeón de una Copa del Rey y en una Europa League, las dos en el 2012.

James Rodríguez, futbolista colombiano del Rayo Vallecano, en medio del calentamiento previo a un partido de La Liga Getty Images

Sin embargo, nunca pudo consolidarse. De hecho, fue cedido en varias ocasiones. Entre 2010 y 2011, fue a la Sociedad Deportiva Huesca y, del 2013 al 2014, hizo parte del Real Club Deportivo Mallorca. Una vez culminó su contrato con Athletic Club de Bilbao, fichó con Numancia de Soria, donde estuvo cuatro años, hasta el 2018, siendo el club donde más partidos disputó, con 149.

Por último, el telón se bajó en el Club Atlético Osasuna, estando del 2018 al 2022, logrando el ascenso. Cabe recordar que Iñigo Pérez, si bien no era '10' y creativo como James Rodríguez, sí se desenvolvía en la misma zona, como mediocampista. Además, nunca fue convocado a la Selección de España absoluta. De esa manera, culminó su carrera como futbolista y empezó la de técnico.