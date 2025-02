James Rodríguez, en el once ideal de la fecha 7 de la Liga MX, tras brillar contra San Luis

No hay un día en México que el tema de conversación no sea el volante James Rodríguez . El domingo, el colombiano fue de los más destacados en la victoria 2-1 de León sobre San Luis gracias a las dos asistencias que realizó. Solo 24 horas después, la Liga MX lo incluyó en el once ideal de la fecha 7.

El nacido en Cúcuta ya completa, cuatro asistencias y un gol, en seis presentaciones con 'La Fiera'. Ahora bien, James no fue el único jugador esmeralda que fue condecorado en este ítem, puesto Paul Bellón aparece en la defensa y principalmente por anotar el tanto del triunfo contra los de Potosí, justamente con asistencia del '10' cafetero.

XI IDEAL DE LA JORNADA 7 DE LA LIGA MX

CARLOS MORENO



BRIAN GARCÍA



PAUL BELLÓN



JOAQUIM



RICARDO CHÁVEZ



GUILHERME CASTILHO



SERGIO CANALES



JAMES RODRÍGUEZ



JOHN KENNEDY



KEVIN ROSERO



DJUKA MVP



DT. NICOLÁS LARCAMÓN

¡Qué delantero el del @AtlasFC!😤🦊



Uros Djurdjevic, mejor conocido como Djuka, es el MVP del XI Ideal de la #Jornada7.



¿Cómo ves esta alineación llena de estrellas, @CharlyFutbol?🌟https://t.co/Oef4i9mATJ 📰✍🏼 pic.twitter.com/1hCQdwBTwV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 18, 2025

James Rodríguez en acción con León de México - Foto: Getty Images

Así fue la victoria de León sobre San Luis

León conserva su invicto con una victoria peleada contra el Atlético de San Luis y Pachuca consigue vencer a Pumas en la Jornada 7 del Clausura 2025. Duelos acción hasta en los tiempos agregados en el cierre de la #Jornada7 del #Clausura2025.

En el Alfonso Lastras la acción comenzó desde los primeros minutos, la Fiera anotó temprano, al 2’, gracias a una buena jugada que culminó con una gran asistencia de James Rodríguez para Steven Mendoza, quien llegó justo a tiempo para rematar de cabeza.

A partir de ahí comenzó un recorrido de la pelota de un lado a otro en la pelea de los potosinos por empatar y de los Esmeraldas por aumentar su ventaja. En el minuto 21 fue Sebastién Salles-Lamonge el encargado de poner el 1-1 y desatar la locura en todo el estadio.

Conforme avanzó el tiempo ambos equipos tuvieron más disparos a portería, Alfonso Blanco fue factor en la portería de su equipo para evitar que los locales tomaran la delantera. Para la segunda parte, al 68’, James Rodríguez hizo el segundo, aunque fue anulado por posición adelantada.Hacia el final del encuentro, la Fiera insistió más hasta que pudo conseguir anotar en el 85’ en una jugada derivada de un tiro de esquina, el anotador fue Paul Bellón y la asistencia nuevamente fue de Rodríguez.

Cuando parecía que no habría más, se marcó un penal para los Rojiblancos al 90’+6, Salles-Lamonge lo cobró, pero el tiro dio en el travesaño y esa fue la última acción del partido. Todo terminó Atlético de San Luis 1-2 León.