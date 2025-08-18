São Paulo le mete miedo a Nacional; figura del club anotó gol y apunta a ser titular

Atlético Nacional afrontará esta semana el reto más trascendental de su semestre: la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el São Paulo, en un compromiso que promete ser vibrante en el estadio Morumbí. El cuadro colombiano llega con la ilusión de conseguir la hazaña y avanzar a los cuartos de final, aunque es consciente de que el panorama no será sencillo frente a uno de los gigantes del continente.

El duelo de ida, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, terminó con un 0-0 que dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el conjunto colombiano fue superior en varios pasajes del encuentro, generando las opciones más claras; sin embargo, no pudo concretar, en parte por la destacada actuación del arquero Rafael, quien se convirtió en figura al detener un penalti de Edwin Cardona que falló dos cobros en una misma noche. Además, los postes jugaron a favor del club brasileño, que terminó agradeciendo el punto conseguido como visitante.

Para el compromiso de vuelta, Nacional sabe que no tiene margen de error. Un empate con goles forzará la definición desde los 12 pasos, pero cualquier derrota lo dejaría fuera del torneo. El técnico Hernán Crespo busca la fórmula ideal para sorprender en suelo brasileño, consciente de que São Paulo tendrá nuevamente a disposición a varias de sus piezas más importantes, ausentes en el primer partido.



Lucas Moura, la carta que recupera São Paulo

Lucas Moura se pone a punto para enfrentar a Nacional AFP

Uno de los nombres que más expectativa genera en el cuadro tricolor es el del atacante Lucas Moura, quien poco a poco retoma su mejor forma física tras superar dos lesiones en la rodilla derecha. De acuerdo con el portal 'Globo', el exPSG jugó 45 minutos el fin de semana pasado y marcó un gol en el empate 2-2 frente al Sport, mostrando señales de que está listo para volver a la titularidad.

“El delantero Lucas dio un paso más hacia su regreso a la titularidad del São Paulo tras dos lesiones en la rodilla derecha. El número 7 jugó 45 minutos y marcó en el empate 2-2 contra el Sport el sábado pasado, intensificando la competencia por un puesto en el mediocampo del Tricolor”, señaló el medio.

No obstante, el entrenador Hernán Crespo evitó confirmar si Lucas será inicialista frente a Nacional. En rueda de prensa tras el duelo de liga, el estratega argentino expresó: “Me alegro por él porque marcó después de mucho tiempo. Estoy muy contento porque tuvo minutos en la cancha. Todos tienen la oportunidad de ser titulares”.

La presencia del habilidoso atacante sería un arma extra para un São Paulo que quiere imponer condiciones en casa y asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.



¿Cuándo es el partido de São Paulo vs. Nacional?

Duelo entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo, por Copa Libertadores. Foto: AFP.

El encuentro de vuelta se disputará este martes 19 de agosto, en el mítico estadio Morumbí de São Paulo. El pitazo inicial está programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión de 'ESPN' y Disney para toda la región.