Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Estrella de la Selección Colombia ya tiene nuevo equipo: presentación con bombos y platillos

Estrella de la Selección Colombia ya tiene nuevo equipo: presentación con bombos y platillos

Este lunes 18 de agosto, en una rueda de prensa, una figura de la Selección Colombia fue presentada oficialmente, generando muchas expectativas en el club y en la Liga.