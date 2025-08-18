En Bayern Múnich hay llamado de atención e involucran a Luis Díaz; “no es suficiente”

Luis Díaz consiguió su primer título con el Bayern Múnich el pasado sábado, en la final de la Supercopa de Alemania contra el Sttugart, siendo, además, el autor del gol que le dio el triunfo 2-1 a los bávaros para quedarse con el trofeo.

Pero aunque todo ha sido celebración y elogios en sus primeros días en el elenco alemán, en especial con las palabras de Harry Kane, quien se mostró emocionado de tener como compañero al colombiano, el delantero inglés también aprovecho la euforia para mandar un mensaje a las directivas, de cara a la larga temporada que se avecina en Bundesliga y Champions League, siendo esa última la gran obsesión tras unos años sin conseguirla.

“Probablemente sea uno de los equipos más pequeños en los que he jugado. Tenemos un equipo un poco escaso, pero eso no está bajo el control de los jugadores”, fue la declaración del goleador inglés, que en Alemania no pasaron por alto.



Bayern Múnich necesita más que a Luis Díaz

Por eso, en el diario ‘Bild’ analizaron las palabras de Harry Kane sobre la corta nómina que tienen, a pesar de tener un once titular de lujo, pero con pocas variantes.

“Lo que probablemente quiere decir: Tras las salidas de Kingsley Coman (29 millones de euros, 35 millones de euros, incluyendo primas al Al Nassr), Leroy Sané (29 millones de euros, traspaso gratuito al Galatasaray de Estambul), Thomas Müller (35 millones de euros, traspaso gratuito al Vancouver Whitecaps) y la ausencia por lesión de Jamal Musiala (22 años, en proceso de recuperación tras una fractura de peroné y lesiones de ligamentos), Kane está profundamente preocupado por si la plantilla es lo suficientemente numerosa como para competir por el título de la Champions League, además de la liga y la copa”, detallaron de entrada sobre lo dicho por el británico.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

Publicidad

Y ahí fue cuando nombraron a Luis Díaz, quien es el único refuerzo en el ataque del Bayern Múnich, y aunque está brillando rápidamente, no hay muchas variantes para toda la temporada exigente que se avecina.

“El hecho de que solo Luiz Díaz (28 millones de euros, traspaso de 67,5 millones de euros) viniera del Liverpool para reforzar al extremo no es suficiente, en opinión del inglés”, explicaron sobre la plantilla del club bávaro.

De hecho, al parecer esas palabras de Harry Kane tuvieron resonancia en la interna del Bayern, ya que en las últimas horas apareció un nombre para reforzarse en la ofensiva, y que los atacantes tengan competencia y alternativas para el técnico Vincent Kompany.

Publicidad

Se trata de Christopher Nkunku (27 años, Francia), quien está actualmente en el Chelsea pero sin un lugar fijo, por lo que una cifra considerable podría ser atendida por el elenco de la Premier League.