Ilusión en River Plate; Juan Fernando Quintero con chances de jugar frente a Libertad

River Plate volvió a sonreír en la Liga Profesional Argentina luego de golear 4-0 a Godoy Cruz de Mendoza en el estadio Monumental, por la quinta fecha del torneo. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró contundencia ofensiva y solidez en todas sus líneas, logrando una victoria que lo mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

La gran figura del compromiso fue Sebastián Driussi, quien anotó un doblete, acompañado por Giuliano Galoppo, que también firmó dos tantos. Entre los titulares de la ‘banda cruzada’ estuvieron los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, mientras que Miguel Ángel Borja ingresó en la segunda mitad, sumando minutos y participando en la generación de juego ofensivo.

Más allá del marcador abultado, la atención en el Monumental se centró en el estado físico de ‘Juanfer’ Quintero, que encendió las alarmas tras no regresar para disputar el segundo tiempo.



¿Preocupación por ‘Juanfer’ Quintero?

Juan Fernando Quintero con River Plate

El volante colombiano fue sustituido en el entretiempo para darle paso al paraguayo Matías Galarza, luego de presentar una molestia en su rodilla izquierda. La situación generó incertidumbre, teniendo en cuenta que Quintero venía mostrando buen nivel en los primeros 45 minutos, incluso participando activamente en el ataque.

En una jugada en la que realizó su característico enganche, el mediocampista sintió un dolor tras deshacerse de la pelota y se llevó la mano a la rodilla. A pesar de continuar algunos minutos en el campo, Gallardo decidió no arriesgarlo y optó por su sustitución, pensando en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Antes de salir, Quintero alcanzó a dejar su huella con una asistencia en el tercer gol del equipo, obra de Giuliano Galoppo. Su salida, sin embargo, generó dudas sobre si estaría disponible para el trascendental compromiso copero.

De acuerdo con la información publicada por 'TyC Sports', la molestia no reviste gravedad. “Las primeras horas de este lunes trajeron buenas noticias. Sin mayores repercusiones físicas por el golpe sufrido ante el Tomba, el colombiano estará a las órdenes de Marcelo Gallardo en el entrenamiento de esta tarde y todo parece indicar que mantendrá intactas sus chances de pelear por un lugar para el partido ante Libertad”, apuntó el medio.

La noticia llevó tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a la hinchada, que considera a Quintero una pieza clave para afrontar los retos internacionales.



¿Cuándo volverá a jugar River Plate?

El próximo desafío para el cuadro ‘millonario’ será por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. River Plate recibirá a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental, luego del empate 0-0 en el partido de ida disputado en Asunción.

El compromiso está programado para este jueves 21 de agosto, a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión internacional de 'ESPN' y 'Disney+'. Será un partido decisivo, donde los dirigidos por Gallardo buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final.