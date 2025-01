James Rodríguez 'rompe' las redes, tras su debut en el Club León; hasta la FIFA posteó

James Rodríguez le da la vuelta al mundo del fútbol con su debut en el Club León, de México. Y es que, después de sumar sus primeros minutos con la ‘fiera’, en el rentado local, el colombiano hizo de su nombre tendencia en todas las redes sociales.

Es más; justo por su buena actuación y debut ‘estelar’ que tuvo en el balompié ‘manito’, los elogios no hicieron tardarse, especialmente en ‘X’, donde la cuenta oficial de la FIFA reconoció el partido del cucuteño y su nueva experiencia profesional.

Además, sumado el hecho de que el ‘10’ recibió nada más y nada menos que la cintilla de capitán, esto no fue pasado por alto y, con un corazón verde y león, la ‘Copa Mundial de la FIFA’ resaltó este paso importante para la ‘estrella’ del Club León.

Pero eso no fue todo, pues comentarios de todos los frentes llegaron hacia el colombiano, quien fue elogiado por su gran actuación dentro del terreno de juego. Y es que a James le bastaron menos de veinte minutos en el campo para generar un penalti, provocar el empate y poner uno que otro pase importante, que, de haber sido aprovechados, se hubiera ido con una asistencia, como mínimo.

“Partidazo en 20 minutos ayudó a su equipo a darla vuelta y ganar 2-1. Tremendo jugador”, “Todos en México aplauden a James Rodríguez, respetan y reconocen a una de las mejores zurdas del mundo”, “Te amo James Rodríguez, te amo carbón, de tu barco no me va a bajar nadie, te amo cabrón”, “imagínense lo que es para peladitos que recién estar surgiendo poder jugar contra o con James Rodríguez, no dimensionamos lo grande que es el 10 y el impacto que tiene” y “ un acto de amor, simbólico. James Rodríguez debuta con León contra Atlas. ¿Lo primero? Le ceden la banda de capitán; se respetan los rangos. El contexto en el que más florece el talento del diez”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron al cucuteño.

James Rodríguez debutó con el León en el fútbol mexicano. ULISES RUIZ/AFP

¿Por qué James fue capitán?

Mucho se cuestionó sobre el porqué James llevaba la banda de capitán, teniendo en cuenta que ingresó desde el banquillo como suplente y este, hasta ahora, era su primer partido vistiendo los colores de la ‘fiera’.

Sumado a eso, cuando se le preguntó al cuerpo técnico, tampoco confirmaron que haya sido una decisión del mismo ‘10’; más bien, fue el grupo que, como mensaje de respeto, admiración y demás hacia el colombiano, decidieron darle la capitanía en su debut.