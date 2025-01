Millonarios, con varios cambios en la titular: alineación para enfrentar a América de Cali

Atrás quedó la era de Alberto Gamero ; ahora, Millonarios ya escribe sus primeros capítulos de la mano de David González. El primer partido, con el estratega antioqueño al frente, fue el pasado jueves 16 de enero, frente a Melgar, en El Campín. El encuentro culminó 0-0; ahora, es turno de medir fuerzas con América de Cali, este domingo 19 del mismo mes, en Bogotá .

Será el último juego de pretemporada, antes de debutar en la Liga BetPlay I-2025. Recordemos que, por la fecha 1, el club 'embajador' visita a Unión Magdalena , programado para el viernes 24 de enero, a las 8:10 de la noche, en el estadio Sierra Nevada. Razón por la que el director técnico aprovechó la oportunidad para realizar algunos cambios en el once inicialista.

Con relación al anterior duelo, Danovis Banguero y David Macalister Silva no estarán debido a unos problemas que fueron informados por la institución. El lateral izquierdo presentó una virosis y no está disponible, mientras que, el volante tuvo un trauma en la rodilla y, por precaución, se dejó afuera de la convocatoria. Pero no son las únicas variantes que presenta.

Millonarios vs. América de Cali. COLPRENSA.

Andrés Llinás no está desde el arranque y Sergio Mosquera ocupa su lugar. Respecto a Banguero, aparece Samuel Asprilla; mientras que por 'Maca' ingresa Daniel Cataño. Por último, el tridente ofensivo cambió en su totalidad. Jhon Córdoba, Leo Castro y Jader Valencia salieron para dar paso a Daniel Mantilla, Daniel Ruiz y Santiago Giordana, en materia de ataque.

¡Una vez más! 🙌🤩⚽️💙🔥 ¡TE VENIMOS A ALENTAR!



▶️ Este es nuestro XI Inicial para enfrentar al América en el segundo partido de la #PretemporadaAzul2025.



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/fI5kLJGanY — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 19, 2025

