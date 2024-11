James Rodríguez y el lugar al que lo condenó el técnico de Rayo Vallecano: se ve raro

Rayo Vallecano sumó una derrota más en la Liga de España y de la misma manera el colombiano James Rodríguez registró una suplencia más en el modesto equipo europeo, en el que no entra en los planes del técnico Íñigo Pérez, quien le da pocos minutos de juego y a veces lo deja todo el partido en el banquillo.

Este domingo el ‘10’ de nuestro país volvió a estar ‘condenado’ por su entrenador, quien no lo tuvo en cuenta y aunque hay cinco cambios en cada encuentro, ni así lo consideró en las recientes horas, a pesar de perder 1-0 con el Sevilla.

Por supuesto, para muchos es extraño que James Rodríguez no sea ni siquiera considerado para dar un revulsivo en el segundo tiempo y las cámaras de la transmisión del partido de este domingo lo enfocaron varias veces.

Y es que, de hecho, el técnico Íñigo Pérez ni siquiera lo puso a calentar como a otros de sus compañeros, manándole un mensaje claro que no iba a ser tenido en cuenta en el duelo frente al Sevilla, que al final fue una derrota más en la temporada

James Rodríguez y la cara de pocos amigos en el banquillo de suplentes del Rayo Vallecano

Cuando se estaba alistando el quinto cambio del equipo de Vallecas, la transmisión del partido enfocó al mediocampista colombiano, quien seguía sentado, decepcionado y asumiendo que una vez más no tendría minutos de juego.

A pesar de eso, James Rodríguez dejó a un lado si situación y le dio una pequeña ‘palmada’ a su compañero para darle motivación en su ingreso.

James Rodríguez, exaltado por rivales Rayo Vallecano

Pero de inmediato el colombiano se recostó en la silla, se mostró incómodo, decepcionado y pensativo con el mal momento que vive en el Rayo Vallecano, por decisión del director técnico Íñigo Pérez.

A pesar de la mala presentación del equipo de Madrid, de pocas chances de ataque y de perder con el Sevilla, James Rodríguez, con su calidad, talento y experiencia, no es del gusto del entrenador, con quien hasta tendría una nula relación, tal y como detallan los medios españoles

James Rodríguez



Viendo el último cambio del @RayoVallecano con un solo remate al arco y nada, James en el banco. Sevilla 1 Vallecano 0. pic.twitter.com/qYzMcNhSm6 — feramon (@feramon2) November 24, 2024

Las reacciones sobre la actualidad de James Rodríguez en su club no se hacen esperar, y no solo en redes sociales, sino que en la misma transmisión del partido para Sudamérica, los periodistas encargados de la narración y el comentario mencionaron que sigue pareciendo extraño que a pesar de los malos resultados, de las pocas ideas de juego, del poco peso ofensivo y más, el '10' colombiano no sea considerado por Íñigo Pérez.

James Rodríguez viene de una alta exigencia con la Selección Colombia, jugando en el segundo tiempo contra Uruguay, en la derrota 3-2 en el Centenario de Montevideo, y también ser titular en la caída 0-1 con Ecuador.

A pesar de tener continuidad, de ser figura y más con la 'tricolor', su panorama es totalmente distinto a nivel de clubes, como le ha pasado actualmente en Rayo Vallecano y lo mismo que le pasó en sus anteriores equipos, como Sao Paulo, de Brasil; Olympiacos, de Grecia, y en el mismo Al Rayyan, de Qatar.