¿Indirecta para James Rodríguez? Íñigo Pérez puso el ejemplo de cómo se entrena un jugador

Rayo Vallecano vuelve a la acción luego del parón FIFA de selecciones y lo tendrá que hacer visitando a uno de los rivales más complicados en España, el Sevilla, con la expectativa de si el colombiano James Rodríguez será tenido en cuenta para este compromiso.

Por eso, en la previa de este duelo el técnico Íñigo Pérez habló en rueda de prensa y dio un balance de cómo llegan a este duelo que será este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y que contará con todo el grupo, ya que no hay lesionados.

Pero ahí fue cuando habló del principal regreso que tendrá el Rayo Vallecano y es el uruguayo, Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino, a quien llenó de elogios porque a pesar de sus 32 años, trabaja a tope diariamente.

“Tenemos buenas noticias, no tenemos lesionados, están todos disponibles, ‘Pacha’ es el último jugador de salir de ese estado, lleva días entrenándose con el grupo”, dijo de entrada el técnico Íñigo Pérez.

¿Mensaje del técnico de Rayo Vallecano para James Rodríguez?

Pero luego llegaron la declaraciones que causaron eco y fue cuando se refirió a la forma de entrenar del experimentado lateral uruguayo.

“Ya le conocen todos al nivel de disciplinado y voluntarioso que es en cada día de entrenamiento, cada día irá a más en el aspecto físico, todo el mundo necesita un proceso con balón. Está bien y está apto”, destacó el técnico de Rayo Vallecano sobre Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino,

Por supuesto, esas palabras de Íñigo Pérez para muchos fueron tomadas como un mensaje para James Rodríguez, quien no ha contado con la confianza que esperaba del entrenador, a pesar de su talento, su calidad y más, todo apunta que por el ritmo y el físico del jugador de nuestro país.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en partido de La Liga de España Getty Images

¿Qué le pasó a Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino?

'Pacha' Espino, de 32 años, se lesionó el pasado 31 de agosto frente al Espanyol y tres días después, el 3 de septiembre, fue intervenido quirúrgicamente. A partir de ese instante comenzó una recuperación que también efectuó en Uruguay, en las instalaciones del Nacional de Montevideo, y posteriormente en Madrid, en la Ciudad Deportiva del Rayo.

El lateral izquierdo charrúa se ha reincorporado a la dinámica de trabajo de sus compañeros, aunque a menor ritmo, y su reaparición podría producirse en los próximos partidos. El más inminente es contra el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, este domingo 24 de noviembre.

