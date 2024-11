¿En Rayo Vallecano le 'tiran' a James?: "Hay compañeros que no juegan y no sacan noticias"

La etapa deJames Rodríguez en el Rayo Vallecano no ha sido la esperada. Y es que el volante colombiano llegó con el cartel de fichaje estelar al equipo de Vallecas y siendo elegido como el MVP de la pasada Copa América donde la Selección Colombia quedó subcampeona, pero pese a todo su recorrido y figuración internacional, el cucuteño no ha sumado los minutos esperados y los hinchas, la prensa y demás, piden que Íñigo Pérez le de más rodaje al '10'.

Lo cierto es que en las últimas horas, se ha hecho eco de unas picantes declaraciones de un compañero de Rodríguez Rubio en el Rayo. Todo se trata de Sergio Camello, quien en charla con el medio 'El Desmarque', se refirió a la situación actual del capitán de la 'tricolor' en el plantel madrileño y su suplencia. Si bien el delantero contó que James es una gran persona y tiene mucha calidad con el balón a sus pies, en el club todos son iguales.

¿Qué dijo Sergio Camello de la suplencia de James Rodríguez en el Rayo Vallecano?

Así fue como el artillero de 23 años sostuvo lo siguiente: "Está todo bien, es un chico estupendo tiene una calidad que no voy a venir yo aquí a descubrirlo. Es verdad que tiene una gran repercusión por su carrera y la gente intenta generar conflictos porque no juega pero hay otros compañeros que tampoco juegan y no se sacan noticias", pronunció de entrada Camello.

Pero ahí no paró todo porque continuó: "Aquí somos todos iguales, la afición nos los recuerda, no tenemos nombres sólo defendemos la franja. Esto es así, quién esté bien jugará, es elección del míster".

