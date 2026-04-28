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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jaminton Campaz, clave en triunfo de Rosario Central; dio una asistencia en Copa Libertadores

Jaminton Campaz, clave en triunfo de Rosario Central; dio una asistencia en Copa Libertadores

Dejando claro por qué es pieza fundamental y habitual titular en el equipo argentino, el colombiano, Jaminton Campaz, se reportó con un buen pasegol.

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026
Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026
Getty Images

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