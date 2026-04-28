Jaminton Campaz, clave en triunfo de Rosario Central; dio una asistencia en Copa Libertadores

Rosario Central pasó este martes a liderar el grupo H de la Copa Libertadores tras vencer por 0-3 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en un partido en el que el mundialista Ángel di María convirtió su primer gol en la historia de la Copa Libertadores.

En los primeros 30 minutos del encuentro, jugado en el Estadio Olímpico de la UCV en la capital venezolana, ninguno de los equipos se vio cómodo ni generó ocasiones claras de gol, con apenas dos remates en cada arco.

Sin embargo, el equipo rosarino rompió el cero al 35, tras un envío de tiro de esquina que conectó con el rostro Ignacio Ovando.

El club argentino se creció y consiguió su juego, pero le faltaron minutos para aumentar el marcador antes del descanso.



En la segunda mitad, generó una jugada en la que quedó mano a mano con el portero de UCV, Giancarlo Schiavone, quien cometió infracción y provocó un penal que convirtió Di María.

¡ARRIBA EL CANALLA EN VENEZUELA! Ovando ganó en el juego aéreo y marcó el 1-0 de Rosario Central contra Universidad Central por la CONMEBOL #Libertadores.



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La UCV tuvo la más clara cuando armó una jugada a puro toque que dejó a Juan Camilo Zapata frente al arco. Cuando parecía gol cantado, el portero Conan Ledesma metió un manotazo y el balón terminó estrellándose en el travesaño.

Enzo Copetti marcó el 0-3 al 93 y selló la segunda victoria de visitante para Rosario.

Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, en un partido de la Liga Argentina Getty Images

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El próximo martes, el club venezolano recibirá en Caracas a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que Rosario a Libertad en el Estadio Gigante de Arroyito, en partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos.

En el grupo H, Independiente del Valle y Rosario lideran la tabla con siete puntos, mientras UCV (3) se mantiene de tercero y Libertad de Paraguay en el fondo con cero unidades.