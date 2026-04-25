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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jáminton Campaz, testigo de uno de los mayores escándalos en la historia de Rosario Central

Jáminton Campaz, testigo de uno de los mayores escándalos en la historia de Rosario Central

Una delicada denuncia contra el club argentino, donde Jáminton Campaz juega desde 2023, llevó a que la institución tomara medidas para dar inicio a investigaciones.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Jáminton Campaz, jugador colombiano de Rosario Central, en un partido de la Copa Libertadores
Jáminton Campaz, jugador colombiano de Rosario Central, en un partido de la Copa Libertadores
AFP

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