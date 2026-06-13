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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo C del Mundial, tras Escocia 1-0 Haití; atento, Brasil

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C del Mundial, tras Escocia 1-0 Haití; atento, Brasil

Este sábado se disputaron los dos partidos de la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026, dejando a Escocia líder en el arranque del certamen orbital, tras su victoria sobre Haití.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Escocia vs Haití Mundial 2026
Escocia vs Haití por el Mundial 2026 - Foto:
AFP

Haití perdió 1-0 ante Escocia este sábado en su debut en el Mundial 2026, en un duelo donde los caribeños, que regresaban a una Copa del Mundo después de 52 años, pudieron empatar en los minutos finales.

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en su debut en el Mundial 2026
Gol Caracol

Brasil y Marruecos no pasaron del empate 1-1 en el primer partido estelar del Mundial 2026

El capitán del Aston Villa John McGinn rompió el sueño haitiano de puntuar por primera vez en un Mundial al anotar el gol de la cita al minuto 28, en un duelo disputado en el Estadio de Boston, Estados Unidos.

Con este resultado, Escocia, que regresa a un Mundial tras Francia 1998, lidera el Grupo C con 3 puntos, seguido por Marruecos y Brasil con un punto cada uno, mientras que Haití cierra la llave sin unidades.

Tabla de posiciones Grupo C Mundial 2026

Pos.EquipoPJGEPDGPts
1Escocia1100+13
2Marruecos101001
3Brasil101001
4Haití1001-10

El equipo antillano enfrentará en la próxima fecha a Brasil, el 19 de junio en Filadelfia, mientras que Escocia enfrentará a Marruecos, ese mismo día en Boston.

Esta es la segunda participación en un Mundial de Haití, el país más pobre de América y sumido desde hace años en una grave crisis humanitaria; la anterior fue en Alemania 1974, donde quedó eliminado en la fase de grupos al perder sus tres compromisos.

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Su seleccionador, el francés Sébastien Migné, salió de inició con los atacantes del Sunderland, Wilson Isidor y del Maccabi Haifa, Frantzdy Pierrot, pero sorpresivamente dejó en la banca a Duckens Nazon, uno de los máximos goleadores históricos del equipo.

Al minuto 16, el mediapunta del Nápoles Scott McTominay mandó el esférico al poste, en el primer aviso de los escoceses, que no perdonaron al 28, cuando McGinn aprovechó un rechace del arquero rival para anotar.

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En la segunda mitad, Haití se fue al ataque sin miedo, sobre todo con balones en largo y centros al área, pero ni Isidor ni Pierrot acertaron a anotar en los últimos minutos.

Alineaciones:

Haití: Johny Placide (cap) - Arlus Carlens, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience - Deedson Vixamar (Josué Casimir 61), Danley Jean Jacques, Jeanricner Bellegarde, Ruben Providence (Yassin Fortune 85) - Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor (Lenny Joseph 76). DT: Sébastien Migné.

Escocia: Angus Gunn - Aaron Hickey (Nathan Patterson 75), Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson (cap) - Ben Doak (Ryan Christie 75), Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn (Findlay Curtis 83) - Lawrence Shankland (Kenny McLean 83), Che Adams (Lyndon Dykes 75). DT: Steve Clarke.

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