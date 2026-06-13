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Gol Caracol  / Escocia se impuso 1-0 sobre una aguerrida Haití en un polémico partido del Mundial 2026

Escocia se impuso 1-0 sobre una aguerrida Haití en un polémico partido del Mundial 2026

Un solitario gol de John McGinn, al minuto 28, fue suficiente para que la selección europea sumara sus primeros tres puntos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Escocia venció 1-0 a Haití, por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026
Escocia venció 1-0 a Haití, por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026
AFP

Escocia tuvo que esperar 36 años para volver a celebrar una victoria en mundiales tras vencer este sábado a Haití por 0-1 en el cierre de la primera jornada del grupo C de la Copa Mundial, que le deja por delante de Brasil y Marruecos, que horas antes igualaron 1-1.

El partido jugado en el estadio Foxborough, de Boston, resultó muy parejo y dejó la sensación de que al conjunto orientado por Steve Clark no le sobró nada.

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Escocia comenzó presionando sobre la portería de Johnny Placide con embates de Scott McTominay, John McGinn y Ché Adams, pero tanto el golero del Bastia francés como toda su línea defensiva se mostraron sólidos.

La reacción de Les Grenadiers, dirigidos por Sébastien Migné, no se hizo esperar y Jean-Ricner Bellegarde y Wilson Isidor se encargaron de llevar peligro a los pagos del portero Angus Gunn. Pero no hubo puntería.

McTominay, héroe de la clasificación del país de las gaitas a esta cita mundialista, se mostró incisivo, pero también no le acompañó la suerte.

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Pero tras una ráfaga de ataques, los de Clark lograron romper el cerrojo montado por Placide en el minuto 28 luego de que McGinn, mediocampista del Aston Villa inglés, impactó el balón en el centro del área y, gracias a un desvío, vulneró la valla caribeña.

Luego del tanto de los europeos, Haití quiso reaccionar, pero la falta de precisión malogró de nuevo sus intenciones tras remates desviados de Ricardo Adé y Ruben Providence.

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Para el segundo tiempo, una Escocia un poco más desordenada trató de aumentar su ventaja, pero se encontró con unos Grenadiers que abroquelaron mucha gente en el medio.

Escocia vs Haití Mundial 2026
Escocia vs Haití por el Mundial 2026 - Foto:
AFP

Andanadas aisladas de Ben Gannon-Doak. McTominay, McGinn y Ché Adams se estrellaron siempre con el muro haitiano, circunstancia que aprovecharon Adé y Providence para salir en contragolpes que terminaron en las manos de Gunn, del Nottingham Forrest.

El haitiano Frandtzy Pierrot casi frustra la fiesta plena de los europeos en el minuto 85 cuando su cabezazo salió desviado por poco de la puerta de Gunn.

La de este sábado en Boston es la primera victoria escocesa en 36 años en mundiales. La última vez fue en Italia 1990, por 2-1 sobre Suecia.

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En Francia 1998, última aparición hasta ahora, los escoceses perdieron dos encuentros y empataron uno.

El grupo C se activó este sábado con el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, por lo que, con esta victoria, Escocia pasa a liderar la serie.

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El segundo partido de McTominay y compañía será el 19 de junio contra los marroquíes en Boston, mientras Haití se enfrentará con Brasil el mismo día en Filadelfia.

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