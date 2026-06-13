Las dos polémicas en Escocia vs Haití; posible expulsión y un penalti no sancionado

En el tramo final del compromiso entre Escocia vs Haití se dieron dos polémicas contra los caribeños. La primera de ellas fue por un posible penalti por una mano de Hanley tras un remate de Bellegarde, cuando iban 78 minutos de juego.

Para muchos ese contacto del defensor europeo era suficiente para que el árbitro o el VAR tomaran la decisión de pitar la pena máxima. Sin embargo, así no fue.

La otra jugada polémica en Escocia vs Haití se dio ya en el tiempo de adición, Mclean levanta mucho su pierna izquierda y termina impactando a Casimir, quien cae con claras señas de dolor y protestando la acción. A pesar de eso, no hubo expulsión.

Acá los videos de las dos polémicas en Escocia vs Haití, en el Mundial 2026:

¿ERA PENAL PARA HAITÍ? 🤔



⚽ Hanley la tocó con la mano tras el remate de Bellegarde pero para Mustapha Ghorbal no fue nada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zl8ke91WoD — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

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