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Gol Caracol  / Las dos polémicas en Escocia vs Haití; posible expulsión y un penalti no sancionado

Las dos polémicas en Escocia vs Haití; posible expulsión y un penalti no sancionado

En el partido del grupo C del Mundial 2026, entre Escocia y Haití, se presentaron dos acciones discutidas que han generado debate en redes sociales. Hasta los expertos opinan.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Escocia vs Haití Mundial 2026
Escocia vs Haití Mundial 2026 - Foto:
AFP

En el tramo final del compromiso entre Escocia vs Haití se dieron dos polémicas contra los caribeños. La primera de ellas fue por un posible penalti por una mano de Hanley tras un remate de Bellegarde, cuando iban 78 minutos de juego.

Escocia vs Haití Mundial 2026
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C del Mundial, tras Escocia 1-0 Haití; atento, Brasil

Para muchos ese contacto del defensor europeo era suficiente para que el árbitro o el VAR tomaran la decisión de pitar la pena máxima. Sin embargo, así no fue.

La otra jugada polémica en Escocia vs Haití se dio ya en el tiempo de adición, Mclean levanta mucho su pierna izquierda y termina impactando a Casimir, quien cae con claras señas de dolor y protestando la acción. A pesar de eso, no hubo expulsión.

Acá los videos de las dos polémicas en Escocia vs Haití, en el Mundial 2026:

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