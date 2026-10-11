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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma se impuso por los aires y anotó para Crystal Palace vs. Nottingham Forest

Jefferson Lerma se impuso por los aires y anotó para Crystal Palace vs. Nottingham Forest

El volante vallecaucano aprovechó un cobro de tiro de esquina, y de cabeza, marcó para el Crystal Palace en el Selhurst Park. ¡Vea acá el VIDEO del gol de Jefferson Lerma!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Jefferson Lerma marcó gol con Crystal Palace frente al Nottingham Forest por la Premier League.
Jefferson Lerma marcó gol con Crystal Palace frente al Nottingham Forest por la Premier League.
Foto: AFP

Jefferson Lerma fue titular y marcó gol en el partido que Crystal Palace recibió este domingo al Nottingham Forest, elenco que tiene en sus filas a Daniel Muñoz. El volante vallecaucano anotó al final de la primera parte en el Selhurst Park.

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Lerma aprovechó un tiro de esquina, y de cabeza, convirtió el 2-1 parcial en el tablero para las 'águilas', en partido válido por la sexta jornada de la Premier League.

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Vea acá el gol de Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Nottingham Forest por la Premier League:

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