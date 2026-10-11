Jefferson Lerma se impuso por los aires y anotó para Crystal Palace vs. Nottingham Forest

Jefferson Lerma fue titular y marcó gol en el partido que Crystal Palace recibió este domingo al Nottingham Forest, elenco que tiene en sus filas a Daniel Muñoz. El volante vallecaucano anotó al final de la primera parte en el Selhurst Park.

Lerma aprovechó un tiro de esquina, y de cabeza, convirtió el 2-1 parcial en el tablero para las 'águilas', en partido válido por la sexta jornada de la Premier League.

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Vea acá el gol de Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Nottingham Forest por la Premier League:

JEFFERSON LERMA SE ELEVÓ Y GOL DE CRYSTAL PALACE



El colombiano anotó de cabeza en el duelo de colombianos ante el Nottingham Forest de Daniel Muñoz en la sexta fecha de la Premier League.



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