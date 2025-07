Jhon Durán lo confesó todo e hizo revelaciones sobre Cristiano Ronaldo; "no pasamos mucho tiempo"

Mucho se ha venido hablando de Jhon Durán, pomposo fichaje de Fenerbahçe, de Turquía. Allí es figura y es seguido a diario por las cámaras y los focos están puestos en el colombiano. Sin embargo, ha quedado la inquietud en el ambiente con respecto a la forma en que se dio la salida de Al Nassr, donde el líder del camerino es Cristiano Ronaldo.

Numerosos fueron los rumores que se instalaron en Arabia Saudita sobre la influencia de CR7 en la armada del nuevo plantel y muchos lo señalan de haber marcado el camino de los futbolistas que se marcharon del club, entre ellos el colombiano.

Jhon Durán y Cristiano Ronaldo AFP

Y ahora, tiempo después de eso y ya en su nuevo equipo, Durán concedió unas declaraciones, en las que tocó diferentes temas y uno de ellos tuvo que ver con el portugués. El antioqueño no se extendió demasiado, pero sí dio pistas de la relación con una estrella como Cristiano Ronaldo.

Publicidad

"No he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con Cristiano Ronaldo fuera de casa. Pasamos mucho tiempo en el campo, y es un jugador increíble. Pasamos tiempo en el vestuario, dentro del campo. Es una persona normal, pero no pasamos mucho tiempo fuera. Diría que lo conozco más como jugador que como persona, pero es muy buena persona y un buen futbolista, tanto en el vestuario como dentro del campo", dijo Durán en charla con la agencia 'Adadolu' y que replican en el medio 'A Spor'.

Durante la estadía de Jhon Durán en Al Nassr a Cristiano Ronaldo se le vio cercano, dándole consejos, hablando y hasta celebrando los goles juntos, pero no se conoce lo que pudo haber sucedido a la interna del cuadro árabe.

Publicidad

Por ahora del lado del hombre de Selección Colombia no se dieron palabras explosivas y todo estuvo dentro de lo correcto.



Otras declaraciones de Jhon Durán

- Sobre la oferta que recibió del Manchester United

"Lo importante para venir aquí fue el proyecto que presentó el club. Su deseo de ser campeón. También fue porque hice una promesa, porque soy un hombre de palabra. Cuando prometo algo, lo cumplo".

- ¿Por qué eligió el número 10 en Fenerbahçe?

"Quería cambiar mi dorsal. Antes usaba el 9, pero esta vez quería cambiar. El 10 también estaba disponible, y como estaba disponible, quise elegirlo. Independientemente del dorsal que use, lo importante para mí es rendir bien y hacer lo que se espera de mí".