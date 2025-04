No, gracias.

Jhon Durán no pudo suplir con goles a Cristiano Ronaldo, pero Al Nassr venció 3-2 a Damac El delantero colombiano, de 21 años, fue de la partida con su equipo, que no tuvo a Cristiano Ronaldo, pero no fue impedimento para que Al Nassr, sumará un triunfo clave en el campeonato saudí.