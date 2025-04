Escándalo de Wilmar Roldán; golpeó a juez de línea que lo llamó "agrandado HP"

Hace pocos minutos, en medio el programa'Jugada Maestra' de la aplicación Ditu de Caracol Televisión, se realizó una denuncia de parte del exárbitro Wilmar Barahona por un bochornoso hecho que se presentó entre Wilmar Roldán y el juez de línea Richard Ortiz. Los dos hacen parte del equipo de árbitros que son designados en las fechas del fútbol profesional colombiano.

"Richard Ortiz se encontró en un aeropuerto con Wilmar Roldán, ellos no andaban juntos. Empezaron a dialogar sobre un tema y Roldán le reclamaba a Ortiz porqué no le había ayudado en un partido X a un árbitro central muy allegado a Roldán. El tema se fue tornando caliente y ahí Roldán le pegó la cachetada al asistente. Ortiz le dijo que era un agrandado HP", detalló Barahona inicialmente.

"He seguido investigando porqué Ortiz no ha publicado esto, la razón por la que no ha hecho una demanda, pero es que los árbitros son cobardes, cuidan el plato de fríjoles, me dijeron que él tiene temor por su tema arbitral", agregó el mismo Barahona.

Wilmar Roldán pitará la final entre Bucaramanga y Santa Fe. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT/Photosport via AFP

En la conversación, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, apuntó que en horas de la mañana intentaron ubicar a Armando Farfán, presidente de la Comisión Arbitral, y a Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor , para encontrar una reacción con respecto al polémico tema.

El propio Wilmar Barahona recordó que en anteriores oportunidades se han tenido otras quejas en contra del antioqueño, por una situación vivida en uno de los mundiales en los que fue designado para impartir justicia.

"Un día de descanso, Cristian de la Cruz salió en su día de descanso con el argentino Pitana. Y al llegar al hotel, Roldán lo esperaba para hacerlle reclamos y le dijo que se necesitaba estar concentrados 24 horas al día. Lo maltrato, le dijo de todo", comentó.

En el mismo espacio se hizo hincapié en que en el ambiente del arbitraje de nuestro país es habitual hablar de los maltratos de Wilmar Roldán a algunos colegas y oficiales del VAR, que incluso no están a gusto cuando son nombrados junto a él.