Jhon Jáder Durán ya recibió respuesta de José Mourinho por su posible llegada a Fenerbahce

Desde el 29 de enero de 2025, Jhon Jáder Durán vive una nueva experiencia en su carrera como futbolista. Al Nassr lo presentó como su fichaje estelar, tras haber brillado en Aston Villa, y desde ese momento, se ganó su lugar. Fueron 1.541 minutos disputados, en 18 compromisos, entre la Liga de Arabia Saudita y la Liga de Campeones de Asia. Allí, logró inflar las redes en 12 ocasiones.

Sin embargo, el rendimiento del 'cafetero' no ha sido el esperado. Razón por la que su continuidad en el conjunto árabe está en duda. "Los titulares de la prensa turca impactan. Allí, dicen que fue ofrecido a todos los clubes grandes de Turquía", afirmó Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', del pasado miércoles 18 de junio.

"Además, advierten que es una condición para que Cristiano Ronaldo, quien es socio del club, se pueda mantener en Al Nassr", añadió. Eso sí, aprovechó la oportunidad para llamar a la calma: "No hay que ser alarmistas, pero entonces uno qué piensa: ¿Están mal de plata?, ¿Cristiano está aburrido con él?, ¿Pasa algo más?; son varias las dudas que surgen con Jhon Jáder Durán", expresó.

Ante esta información, el panelista, Juan Camilo Vargas, afirmó que "un periodista turco dijo que Cristiano Ronaldo no quiere a Durán, pero aclara que no son por razones personales, ni una mala relación. Dice que no quiere rotar la posición, que esa es la verdadera razón. Por eso, fue ofrecido a Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce y Trabzonspor. A todos esos equipos llegó su hoja de vida".

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano de Al Nassr, es pretendido por Fenerbahce de Turquía AFP

"Ahora, la directiva del Fenerbahce le consultó a José Mourinho y el portugués respondió que sí, que le gustaría una cesión al colombiano", puntualizó el comunicador en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', antes de explicar las condiciones de Al Nassr. "No dan plazo, pero la idea es cederlo o, en su defecto, venderlo para intentar recuperar los 80 millones de euros que pusieron por él", dijo.

Por último, fue claro al informar que "en caso de prestarlo, será con opción de compra; no hay más alternativas para Jhon Jáder Durán desde Al Nassr". Recordemos que Galatasaray ya le cerró la puerta, luego de que Abdullah Kavukcul, su vicepresidente, dijera que "no estamos negociando con ningún otro delantero que no sea Victor Osimhen, así suenen otros nombres por ahí".