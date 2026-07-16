Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí no es 'presa fácil' en este mercado; gigante europeo "debe actuar con rapidez"

Jhon Lucumí no es 'presa fácil' en este mercado; gigante europeo "debe actuar con rapidez"

El colombiano, quien por estos días acapara el interés de varios importantes clubes en Europa; podría recibir novedades en las últimas horas, por importante equipo que analiza oferta por él.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 16 de jul, 2026
Comparta en:
Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A.
Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A.
AFP

De Jhon Lucumí volvieron a hablar en territorio italiano, referente a lo que sería su futuro profesional. Y es que, después de varios ‘ires y venires’; gigante club de Europa ya empieza a analizar su posible fichaje con dinero en mano.

Si bien ha ‘sonado’ en los últimos días que Lucumí es centro de interés para varios equipos de la Serie A y otros en la Premier League de Inglaterra; hasta ahora, se ha conocido que uno de ellos empezaría a preparar oferta, para iniciar reales acercamientos por el colombiano.

Lionel Messi festejando paso a los cuartos de final, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

"Lionel Messi es mi ídolo desde chico; ahora Dios me regala este momento de jugar otra final con él"

Jhon Arias, jugador colombiano, celebra un gol con Palmeiras
Colombianos en el exterior

En Palmeiras están ansiosos por el regreso de Jhon Arias; lo quieren jugando ya con el 'verdao'

Se trata de la Juventus, quien recientemente había entrado en ese listado de pretendientes por Lucumí. Sin embargo, con reciente venta, habría ingresado importante suma de dinero que felicitaría la llegada del ‘cafetero, quien actualmente tiene contrato con el Bolonia de Italia.

Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League.
Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League.
AFP

“La Juve habla de Lucumí; la cláusula del colombiano ha expirado y la Juventus vuelve a estar en movimiento”, indicó de entrada el portal ‘Corriere dello Sport’, quien también agregó importante y reveladora información en una posible operación, enfatizando que en la venta de Muharemovic por 20 millones de euros, “podría facilitar el acuerdo con el colombiano”.

Además, en el medio italiano dejaron claro que con este dinero los ‘bianconeros’ entrarían en la puja por el central ‘cafetero’, quien tiene una importante novedad contractual para este mercado y es que “la cláusula de rescisión de Jhon, equivalente a 28 millones de euros, expiró el 15 de julio”.

Publicidad

“Juventus debe actuar con rapidez”

Con tantos equipos interesados en el medio; desde ‘Corriere dello Sport’ consideran que la ‘Juve tiene que ser inteligente y ágil en caso de que quiera hacerse con los derechos del colombiano; esto, teniendo en cuenta que Bolonia también podría ser ‘rudo’ en unas hipotéticas negociaciones.

Publicidad

“La consulta del Inter, centrada en un defensa diestro, no ha tenido seguimiento, pero hay varias expresiones de interés por Jhon. También se dice que el Sunderland y el Nottingham Forest están haciendo ofertas por Lucumí; el cortejo del Al Hilal de Simone Inzaghi , que se encuentra en Austria desde ayer, no ha sido confirmado. Es por esto que, si no quiere dejar escapar al colombiano, la ‘Juve’ debe actuar con rapidez, pero la estrategia del Bologna también es clara”, agregó el portal italiano.

Jhon Lucumí, defensa central colombiano del Bologna, cambiará de director técnico para la próxima temporada
Jhon Lucumí, defensa central colombiano del Bologna, cambiará de director técnico para la próxima temporada
AFP

Lo cierto, es que en los próximos días se esperan noticias y detalles de lo que sería el futuro del ‘cafetero’, quien podría empezar a considerar ofertas de varios clubes. Sin embargo, con contrato hasta 2027 con el Bolonia; hasta ahora lo púnico cierto es su permanencia en el club.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

John Janer Lucumí

Bolonia

Juventus

Publicidad

Publicidad

Publicidad