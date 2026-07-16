Jhon Lucumí no es 'presa fácil' en este mercado; gigante europeo "debe actuar con rapidez"

De Jhon Lucumí volvieron a hablar en territorio italiano, referente a lo que sería su futuro profesional. Y es que, después de varios ‘ires y venires’; gigante club de Europa ya empieza a analizar su posible fichaje con dinero en mano.

Si bien ha ‘sonado’ en los últimos días que Lucumí es centro de interés para varios equipos de la Serie A y otros en la Premier League de Inglaterra; hasta ahora, se ha conocido que uno de ellos empezaría a preparar oferta, para iniciar reales acercamientos por el colombiano.

Se trata de la Juventus, quien recientemente había entrado en ese listado de pretendientes por Lucumí. Sin embargo, con reciente venta, habría ingresado importante suma de dinero que felicitaría la llegada del ‘cafetero, quien actualmente tiene contrato con el Bolonia de Italia.

Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League. AFP

“La Juve habla de Lucumí; la cláusula del colombiano ha expirado y la Juventus vuelve a estar en movimiento”, indicó de entrada el portal ‘Corriere dello Sport’, quien también agregó importante y reveladora información en una posible operación, enfatizando que en la venta de Muharemovic por 20 millones de euros, “podría facilitar el acuerdo con el colombiano”.



Además, en el medio italiano dejaron claro que con este dinero los ‘bianconeros’ entrarían en la puja por el central ‘cafetero’, quien tiene una importante novedad contractual para este mercado y es que “la cláusula de rescisión de Jhon, equivalente a 28 millones de euros, expiró el 15 de julio”.

Publicidad

“Juventus debe actuar con rapidez”

Con tantos equipos interesados en el medio; desde ‘Corriere dello Sport’ consideran que la ‘Juve tiene que ser inteligente y ágil en caso de que quiera hacerse con los derechos del colombiano; esto, teniendo en cuenta que Bolonia también podría ser ‘rudo’ en unas hipotéticas negociaciones.

Publicidad

“La consulta del Inter, centrada en un defensa diestro, no ha tenido seguimiento, pero hay varias expresiones de interés por Jhon. También se dice que el Sunderland y el Nottingham Forest están haciendo ofertas por Lucumí; el cortejo del Al Hilal de Simone Inzaghi , que se encuentra en Austria desde ayer, no ha sido confirmado. Es por esto que, si no quiere dejar escapar al colombiano, la ‘Juve’ debe actuar con rapidez, pero la estrategia del Bologna también es clara”, agregó el portal italiano.

Jhon Lucumí, defensa central colombiano del Bologna, cambiará de director técnico para la próxima temporada AFP

Lo cierto, es que en los próximos días se esperan noticias y detalles de lo que sería el futuro del ‘cafetero’, quien podría empezar a considerar ofertas de varios clubes. Sin embargo, con contrato hasta 2027 con el Bolonia; hasta ahora lo púnico cierto es su permanencia en el club.