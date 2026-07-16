En Palmeiras están ansiosos por el regreso de Jhon Arias; lo quieren jugando ya con el 'verdao'

Jhon Arias tomó la decisión de volver a Sudamérica y le salió bien. Después de haberla pasado un poco mal en Wolverhampton, ya que no logró consolidarse ni exponer su mejor nivel, regresó a Brasil. Recordemos que, antes de irse a la Premier League, jugaba en Fluminense. Sin embargo, su 'nueva casa' no fue 'Flu', sino que Palmeiras le abrió las puertas.

Allí, registra 25 partidos, entre el Campeonato Paulista, la Copa de Brasil, la Copa Libertadores y el Brasileirao, en los cuales ha marcado seis goles y brindado dos asistencias. Razón por la que se convirtió en un jugador importante y así se lo han hecho saber desde territorio brasileño, desde que se puso la camiseta del 'verdao', en febrero del 2026.

Y es que, justamente, gracias a su alto nivel, se ganó un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026. El nacido en Quibdó, Chocó, es uno de los habituales titulares para el director técnico, Néstor Lorenzo y, por eso, jugó los cinco partidos que disputó 'la tricolor' en la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

En la cita orbital, marcó el gol de la victoria 1-0 sobre Ghana, por los dieciseisavos de final, y completó 382 minutos en cancha a lo largo del certamen. De esa manera, tuvo unos días de vacaciones, pero ya lo esperan en Palmeiras. El portal deportivo 'Globo Esporte' publicó un artículo en donde le pusieron la fecha exacta en la que Jhon Arias volverá a trabajos.



Jhon Arias, jugador colombiano, es una de las figuras de Palmeiras AFP

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"Con su viaje de regreso a Brasil programado para el pasado miércoles 15 de julio, Jhon Arias retomará sus actividades el próximo viernes 17 de este mes, pero el equipo tendrá el día libre. Es así como se reincorporará a la Academia de Fútbol el sábado 18 de julio", afirmaron. Pero eso no fue todo, ya que también se hizo énfasis en el estado físico del jugador.

"Al Palmeiras le preocupaba el estado físico de Jhon Arias, ya que el jugador llevaba mucho tiempo sin vacaciones. Sin embargo, las noticias desde la selección colombiana han animado al club de cara a la segunda mitad de la temporada. No mostró signos significativos de fatiga durante toda la Copa del Mundo, por lo que llegará bien", sentenciaron.