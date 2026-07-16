"Lionel Messi es mi ídolo desde chico; ahora Dios me regala este momento de jugar otra final con él"

Enzo Fernández, autor del gol del empate en la victoria de Argentina sobre Inglaterra (1-2) dijo estar "agradecido" por poder disputar otra final de una Copa del Mundo junto a Leo Messi, su ídolo.

Fernández con 15 años publicó en las redes una carta pidiendo a Messi que no dejase la selección, después de que el 10 anunciase en la zona mixta del Metlife que dejaba la Albiceleste tras perder su tercera final consecutiva: el Mundial 2014, la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de 2016.

"La carta, la escribí cuando era muy chico, soñaba con estos momentos, hacía cuenta si podría jugar con él y hoy Dios me regala este momento de poder jugar con él, de jugar otra final con él y, para mí, es un orgullo muy grande, porque fue mi ídolo desde chico", afirmó.

"Siempre intenté copiarlo, más allá de lo que hace en la cancha que es una locura, cómo es como persona y día a día, cómo se comporta con todo lo que logró y cómo sigue insistiendo más allá de la edad. Porque logró todo en el fútbol y uno lo ve cómo entrena y cómo se prepara y eso para mí es un ejemplo muy grande que hay que seguir", dijo Fernández en la zona mixta del estadio de Atlanta.



¡Gloriosa victoria de Argentina!

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El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, destacó este miércoles que Argentina se crece ante la adversidad, como viene demostrando en lo que va de Mundial, al asegurar que si perciben dudas en el rival, se tiran a degüello a por él.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior a la victoria contra Inglaterra por 1-2 en semifinales.

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"El fútbol no es solo la táctica, la estrategia o jugar lindo. El fútbol es todo lo que se resumió en esos últimos cuarenta minutos. Y cuando hubo que atrincherarse, también lo hicimos al final. Nos hubiéramos ido tristes a casa si perdíamos, pero sabiendo que habíamos dejado todo", continuó.

Argentina se enfrentará el próximo domingo a España en la final en el Metlife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, lo que supondrá el reemplazo de la Finalissima que no se disputó el pasado marzo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y los bombardeos persas sobre Catar, sede de ese partido.