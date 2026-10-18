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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí no pudo evitar la catástrofe de Juventus; goleado por Lazio en la Serie A

Jhon Lucumí no pudo evitar la catástrofe de Juventus; goleado por Lazio en la Serie A

La 'vecchia signora', que tuvo al defensa colombiano, Jhon Lucumí, durante todo el encuentro, no la pasa bien y esta dura derrota, en condición de local, lo confirma.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Jhon Lucumí, defensa colombiano de Juventus, en el partido contra Lazio, por la Serie A de Italia
Jhon Lucumí, defensa colombiano de Juventus, en el partido contra Lazio, por la Serie A de Italia
Getty Images

Lazio dilató un sueño del que no quiere despertar, doblegó al Juventus (0-3) en Turín para volver a ponerse colíder de la Serie A y marcó territorio justo cuando las circunstancias más lo exigían.

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El conjunto turinés afrontó el encuentro con el fin de prolongar su buena racha tras las victorias ante el Cagliari y el Celta, pero se encontró enfrente a un rival que recuperó el liderato -junto al Inter- después de un inicio liguero de ensueño y contra todo pronóstico, tras unos últimos meses convulsos con los aficionados enfrentados con el presidente, Claudio Lotito.

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Solo en seis ocasiones a lo largo de la historia 'laziale' evitó la derrota en las siete primeras jornadas de Liga, aunque nunca había logrado seis victorias en ese tramo. La imbatibilidad continúa para los de Gattusso, quien comienza a olvidar su descalabro con la selección italiana de fútbol, que se quedó fuera del Mundial tras caer en la repesca contra Bosnia y Herzegovina.

Fue la 'Vecchia Signora' quien salió, empujado por los suyos, al asalto de la portería del griego Christos Mandas. Tras un par de intentos aislados, Randal Kolo Muani saboreó el gol, pero fue anulado por fuera de juego. Habría supuesto su tercer tanto en tres partidos seguidos tras erigirse como el héroe en Balaídos.

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El Lazio tampoco se quedó atrás y le disputó la posesión. Empezó a carburar y a mostrar el buen juego y garra que expuso hasta el momento en liga. Y encontró su premio en el minuto 36, después de que Mattia Zaccagni aprovechara el rechace de un saque de esquina y pusiera un centro desde la izquierda para que Oliver Provstgaard rematara con un testarazo para batir a Guglielmo Vicario.

Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Foto: AFP.

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La 'Juve', a modo de reacción, comenzó a presionar y a rodear, de extremo a extremo, el área del Lazio. Pero se encontró a un rival muy bien replegado, compacto, que no concedió espacios y que lejos de encerrarse, siguió en la búsqueda del segundo. A punto estuvo de llegar en el minuto 44, cuando un disparo del portugués Nuno Tavares, que se benefició de un rebote, terminó en el larguero.

Tras el paso por túnel de vestuarios, el Juventus se reorganizó, con el argentino Nico González, ex del Atlético de Madrid, como líder en ataque. Fue insuficiente ante un Lazio que se creció, jugó muy concentrado y, cuando la 'Juve' buscaba el empate, golpeó con el segundo.

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Tavares puso un pase en largo excepcional para que Gustac Isaksen, ya dentro del área, se sacara de la manga un disparo diagonal imposible para Vicario. Ni siquiera los cambios planteados por el conjunto de Luciano Spalleti despertó a la 'Juve'. De hecho, el equipo de Gattuso cerró un partido perfecto con gol del nigeriano Dele-Bashiru en el minuto 89, cuando pilló a los locales completamente descolocados.

El Lazio sigue así su escalada hacia los puestos altos, sin perder en liga y con el único mazazo de haber quedado fuera de la Copa de Italia en la primera eliminatoria ante el Mantua, disputada a mediados de agosto.

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