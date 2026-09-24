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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí se encuentra en Selección Colombia, pero club europeo se lamentó por no ficharlo

Jhon Lucumí se encuentra en Selección Colombia, pero club europeo se lamentó por no ficharlo

Del colombiano se habla en el 'viejo continente', luego de revelarse el nombre de histórico equipo que trató de ficharlo, haciéndole frente a la Juventus. Sin embargo, al final la operación no se dio.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Foto: AFP.

Jhon Lucumí es tema de discusión en la prensa internacional, y eso que ya hace unas horas dejó a Italia para incorporarse a la concentración de la Selección Colombia, en Estados Unidos.

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Y es que, desde Turquía hablaron del central 'cafetero', sorprendiendo con reveladora información del mercado pasado, en el que histórico equipo de dicho país trató de convencerlo y entrar en la puja por él. Sin embargo, los competidores directos eran muy fuertes en cuento a proyecto deportivo y económico, por lo que al final terminaron desistiendo de la compleja operación.

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Se trata del Besiktas, equipo importante del fútbol turco y en el que hay buena referencia de colombianos, tal como como el de Óscar Córdoba, Pedro Franco, Élan Ricardo y Devis Vásquez: entre otros. Según el entrenador de dicho equipo, desde la dirigencia intentaron el fichaje del colombiano, pero al final fue más complicado de lo esperado.

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“Habíamos pensado en transferir a Lucumi, pero como llegaron muy buenas ofertas para Jhon, dejamos esa idea en el cajón. Mantuvimos nuestra plantilla actual y añadimos a un jugador joven”, fueron las palabras de Vincenzo Italiano, actual estratega de Besiktas; esto, así como lo publicó el reconocido medio 'Corriere dello Sport'.

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