Jhon Lucumí se encuentra en Selección Colombia, pero club europeo se lamentó por no ficharlo

Jhon Lucumí es tema de discusión en la prensa internacional, y eso que ya hace unas horas dejó a Italia para incorporarse a la concentración de la Selección Colombia, en Estados Unidos.

Y es que, desde Turquía hablaron del central 'cafetero', sorprendiendo con reveladora información del mercado pasado, en el que histórico equipo de dicho país trató de convencerlo y entrar en la puja por él. Sin embargo, los competidores directos eran muy fuertes en cuento a proyecto deportivo y económico, por lo que al final terminaron desistiendo de la compleja operación.

Se trata del Besiktas, equipo importante del fútbol turco y en el que hay buena referencia de colombianos, tal como como el de Óscar Córdoba, Pedro Franco, Élan Ricardo y Devis Vásquez: entre otros. Según el entrenador de dicho equipo, desde la dirigencia intentaron el fichaje del colombiano, pero al final fue más complicado de lo esperado.

🎙️ Vincenzo Italiano: Lucumi'yi transfer etmeyi düşünmüştük ancak Jhon’a çok iyi teklifler geldiği için bu fikri rafa kaldırdık. Mevcut kadromuzu koruduk ve genç bir oyuncu ekledik.



🗞️ Corriere dello Sport pic.twitter.com/IZWQdB8Vf8 — HT Spor (@HTSpor) September 24, 2026

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“Habíamos pensado en transferir a Lucumi, pero como llegaron muy buenas ofertas para Jhon, dejamos esa idea en el cajón. Mantuvimos nuestra plantilla actual y añadimos a un jugador joven”, fueron las palabras de Vincenzo Italiano, actual estratega de Besiktas; esto, así como lo publicó el reconocido medio 'Corriere dello Sport'.

