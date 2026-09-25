Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Lucumí y la advertencia a los nuevos de Selección Colombia; "la camiseta sí pesa"

Jhon Lucumí y la advertencia a los nuevos de Selección Colombia; "la camiseta sí pesa"

El defensor de la Selección Colombia no sólo habló de lo que será el compromiso frente a México, sino también de los consejos que le han dado a los nuevos integrantes. ¡Acá lo que dijo Jhon Lucumí!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de sept, 2026
Comparta en:
Jhon Lucumí, defensa de la Selección Colombia.
Jhon Lucumí, defensa de la Selección Colombia.
Foto: @FCFSeleccionCol

Jhon Lucumí compareció este viernes en rueda de prensa junto a Néstor Lorenzo de cara a lo será el primer duelo de preparación de la Selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre, que será el sábado contra México, en tierras norteamericanas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El defensor central no sólo habló de lo que será el compromiso frente a los 'aztecas', sino también de cómo ha sido su adaptación y primeros juegos en la Juventus, de los nuevos compañeros que llegaron a grupo y de los consejos que le han tratado de darle a estos últimos.

Últimas noticias

La Selección Colombia de mayores y la Sub-20 femenina tienen acción este sábado.
Selección Colombia

Partidos de Selección Colombia EN VIVO que se verán este fin de semana en Gol Caracol y Ditu

Colombia y México se enfrentan este sábado en duelo preparatorio.
Selección Colombia

Colombia vs. México, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido de preparación

Acá las declaraciones de Jhon Lucumí:

Publicidad

- Su llegada a la Juventus y lo que le puede aportar a los nuevos de la Selección

"Es importante, para mí es muy bueno, es positivo seguir creciendo y mejorando. Vengo de un proceso muy bueno con la Selección que me ha ayudado a dar ese primer paso y la idea es seguir madurando de la mejor forma y poder, lo que hemos hecho todos estos años, intentar ayudar a los compañeros que viene llegando y poder asimilar y seguir creciendo y tratar de seguir mejorando, porque la idea es seguir creciendo y lograr cosas importantes. Ahora, con el talento que tenemos lo podemos lograr, así como en el pasado".

Jhon Lucumí en Juventus vs. NEC Nijmegen.
Jhon Lucumí en Juventus vs. NEC Nijmegen.
Getty Images.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

- Los jugadores 'nuevos' que llegaron para pelearle el puesto

Publicidad

"Siempre ha habido esa competencia y esa alta exigencia en la selección, con ellos aún más, que son compañeros que lo vienen haciendo muy bien, que también estuvieron en el fútbol colombiano y después salieron a muy corta edad, como el caso de Caicedo. En nosotros está el ayudarlos, en tratar de que sigan creciendo, que se puedan adaptar lo más pronto posible a la selección y que puedan fluir con todo su talento, la idea es que puedan aportarle a la selección por mucha tiempo y ponérsela difícil al 'profe', que él tenga todas las alternativas, para que seamos una selección más competitiva".

- El consejo para los 'nuevos' del plantel...

"En el caso mío es que puedan fluir y disfrutar del proceso. En mi caso, pasé muchos estando en la selección, y por ahí, disfrutando de venir, compartiendo con los compañeros, y creciendo poco a poco hasta que el 'profe' me pudo dar esa oportunidad y continuidad. Es de no apresurarse, tratar de que el grupo los quiera, ellos con su talento van a ir fluyendo y la oportunidad va a ir llegando. Es estar preparado, no acelerar ningún tiempo, entrar en el cariño del grupo, que todo se va ir dando poco a poco. Que no se dejen meter cosas en la cabeza, pero lo más importante es que disfruten ese proceso, que el estar aquí es un privilegio, y compartir con grandes jugadores, lo va a ayudar a crecer".

- La camiseta de la Selección pesa mucho...

Publicidad

"Estar representando a tu país y la camiseta sí pesa, pero también influye mucho el grupo y por muchos años nos hemos caracterizado por ser un grupo fuerte y los referentes siempre han tenido esa voz y experiencia para ayudar a esos jugadores que hemos llegado, y los que vienen llegando, pero siempre con la entrega absoluta. Lo más importante es que los jugadores tengan esa confianza en el campo, pero después van a desarrollar su fútbol y nos van a brindar grandes alegrías , porque tenemos grandes talentos que vienen saliendo y el 'profe' va a saber conectarnos a todos e inyectarlos en el proceso".

Relacionados

John Janer Lucumí

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad