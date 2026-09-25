Jhon Lucumí y la advertencia a los nuevos de Selección Colombia; "la camiseta sí pesa"

Jhon Lucumí compareció este viernes en rueda de prensa junto a Néstor Lorenzo de cara a lo será el primer duelo de preparación de la Selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre, que será el sábado contra México, en tierras norteamericanas.

El defensor central no sólo habló de lo que será el compromiso frente a los 'aztecas', sino también de cómo ha sido su adaptación y primeros juegos en la Juventus, de los nuevos compañeros que llegaron a grupo y de los consejos que le han tratado de darle a estos últimos.

Acá las declaraciones de Jhon Lucumí:

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- Su llegada a la Juventus y lo que le puede aportar a los nuevos de la Selección



"Es importante, para mí es muy bueno, es positivo seguir creciendo y mejorando. Vengo de un proceso muy bueno con la Selección que me ha ayudado a dar ese primer paso y la idea es seguir madurando de la mejor forma y poder, lo que hemos hecho todos estos años, intentar ayudar a los compañeros que viene llegando y poder asimilar y seguir creciendo y tratar de seguir mejorando, porque la idea es seguir creciendo y lograr cosas importantes. Ahora, con el talento que tenemos lo podemos lograr, así como en el pasado".

Jhon Lucumí en Juventus vs. NEC Nijmegen. Getty Images.

- Los jugadores 'nuevos' que llegaron para pelearle el puesto

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"Siempre ha habido esa competencia y esa alta exigencia en la selección, con ellos aún más, que son compañeros que lo vienen haciendo muy bien, que también estuvieron en el fútbol colombiano y después salieron a muy corta edad, como el caso de Caicedo. En nosotros está el ayudarlos, en tratar de que sigan creciendo, que se puedan adaptar lo más pronto posible a la selección y que puedan fluir con todo su talento, la idea es que puedan aportarle a la selección por mucha tiempo y ponérsela difícil al 'profe', que él tenga todas las alternativas, para que seamos una selección más competitiva".

- El consejo para los 'nuevos' del plantel...

"En el caso mío es que puedan fluir y disfrutar del proceso. En mi caso, pasé muchos estando en la selección, y por ahí, disfrutando de venir, compartiendo con los compañeros, y creciendo poco a poco hasta que el 'profe' me pudo dar esa oportunidad y continuidad. Es de no apresurarse, tratar de que el grupo los quiera, ellos con su talento van a ir fluyendo y la oportunidad va a ir llegando. Es estar preparado, no acelerar ningún tiempo, entrar en el cariño del grupo, que todo se va ir dando poco a poco. Que no se dejen meter cosas en la cabeza, pero lo más importante es que disfruten ese proceso, que el estar aquí es un privilegio, y compartir con grandes jugadores, lo va a ayudar a crecer".

- La camiseta de la Selección pesa mucho...

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"Estar representando a tu país y la camiseta sí pesa, pero también influye mucho el grupo y por muchos años nos hemos caracterizado por ser un grupo fuerte y los referentes siempre han tenido esa voz y experiencia para ayudar a esos jugadores que hemos llegado, y los que vienen llegando, pero siempre con la entrega absoluta. Lo más importante es que los jugadores tengan esa confianza en el campo, pero después van a desarrollar su fútbol y nos van a brindar grandes alegrías , porque tenemos grandes talentos que vienen saliendo y el 'profe' va a saber conectarnos a todos e inyectarlos en el proceso".