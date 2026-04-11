Johan Rojas y la insólita opción de gol que falló con Vasco da Gama; ¿Renato Gaucho tenía razón?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado, Vasco da Gama empató 1-1 en su visita a Remo, en el Brasileirao. Carlos Andrés Gómez anotó el gol del conjunto de Río, sin embargo, Johan Rojas tuvo una chance inmejorable, pero no estuvo fino y falló.
A los 75 minutos, cuándo Vasco ganaba 1-0, Thiago Mendes filtró en pase profundidad y dejó mano a mano a Rojas, quien remató de derecha, pero la pelota fue muy suave y el arquero Marcelo Rangel atajó sin problemas.
Al final ese falló salió caro, puesto que Remo empató al 84' con anotación de Marllon.
Vea la opción de gol que falló Johan Rojas en Remo vs. Vasco da Gama:
Thiago Mendes deixa Rojas na cara do gol, que perde boa chance para o Vasco. Na sequência, o capitão isolou a bola do gandula... 😅#futebol #remo #vasco #brasileirão #ge pic.twitter.com/uqRxSBI8mZ— ge (@geglobo) April 11, 2026
Publicidad