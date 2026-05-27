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Gol Caracol  / Convocatoria de Países Bajos para el Mundial 2026; sorpresas, debutantes y ausencias

Convocatoria de Países Bajos para el Mundial 2026; sorpresas, debutantes y ausencias

El seleccionado de Países Bajos dio a conocer a sus convocados para disputar el Mundial 2026, donde enfrentará a Japón, Suecia y Túnez en la fase de grupos.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
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Selección de Países Bajos
Selección de Países Bajos
Foto: AFP

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, ha sido convocado por Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero del Corinthians, Memphis Depay.

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Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.

La citación del entrenador Ronald Koeman ofrece trece cambios respecto a la pasada Eurocopa 2024. Los que no han sido convocados son el portero Justin Bijlow, los defensas Daley Blind, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij e Ian Maatsen, los centrocampistas Jerdy Schouten, Joey Veerman y Georginio Wijnaldum, y los atacantes Steven Bergwijn, Xavi Simons y Joshua Zirkzee.

Entre tanto,Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial, donde comparte grupo con Túnez, Suecia y Japón. Siendo este último la primera selección que enfrentrá el domingo 14 de junio de 2026 en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas.

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong; jugador del FCB y de la Selección de Países Bajos
AFP

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Convocados

Arqueros: Bart Verbruggen (Brighton/ING), Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER), Robin Roefs (Sunderland/ING).

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Defensas: Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA), Mats Wieffer (Brighton/ING), Virgil Van Dijk (Liverpool/ING), Jurrien Timber (Arsenal/ING), Jan Paul Van Hecke (Brighton/ING), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Micky van de Ven (Tottenham/ING), Nathan Ake (Manchester City/ING).

Medios/Delanteros: Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Quinten Timber (Marsella/FRA), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Marten De Roon (Atalanta/ITA), Donyell Malen (Roma/ITA), Crysencio Summerville (West Ham/ING), Tijani Reijnders (Manchester City/ING), Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Guus Til (PSV), Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Galatasaray/TUR), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Brian Brobbey (Sunderland/ING) y Wout Weghorst (Ajax).

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