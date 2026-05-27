Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 17; Egan Bernal salió del top 10

El Giro de Italia 2026 no ha decepcionado en cuanto a emociones se trata. Hasta el momento, no ha habido etapa sin ataques y sorpresas, y esta vez no fue la excepción. En el marco de la jornada 17, disputada entre Cassano d'Adda y Andalo y que contó con un recorrido de 202 kilómetros y tres puertos de tercera, la fuga hizo de las suyas. Allí, el ganador fue Michael Valgren (EF Education - EasyPost), cruzando la meta en solitario, con un tiempo de 4h 41' 33''. El danés logró derrotar a Andreas Leknessund, Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov, Einer Rubio e Igor Arrieta, con quienes protagonizó un mano a mano en el final.

Respecto a los favoritos al título, no se hicieron daño. Razón por la que la clasificación general no sufrió cambios y Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) se mantuvo en la parte alta, como el mejor y portador de la 'maglia rosa', con un registro acumulado de 66h 57' 14''. Posteriormente, en la segunda posición, el que aparece es Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a cuatro minutos y tres segundos del danés. Por último, quien completa el podio parcial, de tercero, es Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 4' 27''. Ahora, hay un nuevo integrante en el top 10: Damiano Caruso (Bahrain - Victorious), de noveno.

Así las cosas, Egan Bernal, del Netcompany INEOS, salió de ese selecto grupo y aparece de 11, a los mismo 9' 44'' con los que había iniciando esta fracción. Y es que el italiano, Caruso, dio el salto, gracias a que hizo parte de la fuga. Sin embargo, de colombianos se habla, es imposible dejar de lado a Einer Rubio, quien se lució en la montaña, estuvo cerca de lograr la victoria y, al final, cruzó la meta en el quinto lugar, a tan solo seis segundos del vencedor. Eso sí, en la general, el boyacense subió una plaza, siendo 28, a 55 minutos y 38 segundos de Vingegaard, candidato a coronarse campeón el próximo domingo 31 de mayo.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la montaña de la etapa 17 del Giro de Italia 2026 Getty Images

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 17

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 66h 57' 14''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''

5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''

6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''

8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''

9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''

10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

