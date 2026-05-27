Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 17; Egan Bernal salió del top 10

El Giro de Italia 2026 no ha decepcionado en cuanto a emociones se trata. Hasta el momento, no ha habido etapa sin ataques y sorpresas, y esta vez no fue la excepción. En el marco de la jornada 17, disputada entre Cassano d'Adda y Andalo y que contó con un recorrido de 202 kilómetros y tres puertos de tercera, la fuga hizo de las suyas. Allí, el ganador fue Michael Valgren (EF Education - EasyPost), cruzando la meta en solitario, con un tiempo de 4h 41' 33''. El danés logró derrotar a Andreas Leknessund, Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov, Einer Rubio e Igor Arrieta, con quienes protagonizó un mano a mano en el final.
Respecto a los favoritos al título, no se hicieron daño. Razón por la que la clasificación general no sufrió cambios y Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) se mantuvo en la parte alta, como el mejor y portador de la 'maglia rosa', con un registro acumulado de 66h 57' 14''. Posteriormente, en la segunda posición, el que aparece es Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a cuatro minutos y tres segundos del danés. Por último, quien completa el podio parcial, de tercero, es Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 4' 27''. Ahora, hay un nuevo integrante en el top 10: Damiano Caruso (Bahrain - Victorious), de noveno.
Así las cosas, Egan Bernal, del Netcompany INEOS, salió de ese selecto grupo y aparece de 11, a los mismo 9' 44'' con los que había iniciando esta fracción. Y es que el italiano, Caruso, dio el salto, gracias a que hizo parte de la fuga. Sin embargo, de colombianos se habla, es imposible dejar de lado a Einer Rubio, quien se lució en la montaña, estuvo cerca de lograr la victoria y, al final, cruzó la meta en el quinto lugar, a tan solo seis segundos del vencedor. Eso sí, en la general, el boyacense subió una plaza, siendo 28, a 55 minutos y 38 segundos de Vingegaard, candidato a coronarse campeón el próximo domingo 31 de mayo.
Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 17
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 66h 57' 14''
2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''
4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''
5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''
6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''
8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''
9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''
10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''
11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''
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