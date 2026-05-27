Einer Rubio acarició la victoria en el Giro de Italia; brilló en la montaña de la etapa 17

Por sentido táctico y punta de velocidad, el danés Michael Valgren (EF Education) supo jugar la carta decisiva para imponerse en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km, jornada de transición que acercó un poco más al danés Jonas Vingegaard a su triunfo final.

Valgren (Osterild, 34 años) fue el más "zorro" dentro de la numerosa escapada que marcó la etapa. Logró su primera victoria World Tour gracias a su sentido táctico y su anticipación a 800 metros de meta, donde atacó para levantar los brazos mostrando un juguete amuleto que le regaló su hijo y que llevaba consigo.

Le dio tiempo a Valgren a recrearse en la recta de meta, donde se desfogó después de 5 años de sequía. Por fin cantó victoria el ciclista nórdico, quien marcó en meta un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora.

A 3 segundos entró el noruego Luknessun y a 6 el italiano Caruso. Dentro del top 10, sin premio final, el colombiano Einer Rubio, Igor Arrieta y David de la Cruz, quien ganó un puesto en la general, ahora decimotercero.



Los favoritos se tomaron el día libre. Sus equipos permitieron la fuga y a perseguir sin agobios. Los puestos de honor no cambiaron. Vingegaard sigue aferrado a la maglia rosa, seguido a 4.03 minutos por el austriaco Felix Gall (Decathlon) y por el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 4.27.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la montaña de la etapa 17 del Giro de Italia 2026 Getty Images

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Escapada numerosa con 4 hombres del Movistar

Una etapa de más de 200 km, propicia para la escapada y el asueto de los hombres de la general. Hubo gresca de inicio. Nada menos que 16 equipo aún andan en busca de una victoria, y podía ser el día. Tardó mucho en formarse la fuga, pero subiendo la Cocca di Lodrino (3a, 8,2 km al 4,1) tomó forma una enorme expedición de 28 hombres.

Una fuga de gran calado, con Enric Mas, Juanpe López, De la Cruz, Arrieta como representantes españoles, y nombres con opciones con Narváez, Einer Rubio, Vlasov, Cavagna, Ciccone y Jan Christen. El Visma de Vingegaard, el Decathlon de Gall y el Ineos de Arensman y Bernal se desentendieron. Luz verde para los aventureros.

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Más valiente que nadie, el francés Cavagna decidió ser más valiente que nadie y atacó a 110 de meta. Abrió hueco el galo, quien se puso a rodar como el gran contrarrelojista que es. En la zona menos exigente Cavagna tenía 2.30 respecto al resto de la escapada, y 6 minutos sobre el pelotón principal. La victoria estaba delante.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, fue protagonista en la etapa 9 del Giro de Italia 2026 Twitter del Movistar Team

Movistar insiste con el intento de Juanpe López y Rubio

Bajo la lluvia rodó Cavagna con más ilusión que posibilidades de éxito. El intento del francés fue baldío, atrapado a 60 de meta. Mucho movimiento a medida que se acercaba la parte caliente de la etapa. Juanpe López buscaba la veta para darle a su equipo la primera victoria.

A 30 de meta comenzó la hora de la verdad. La escapada inicial se redujo a 12 hombres. Guerra de guerrillas, a zarpazo limpio en la subida a la cota no puntuable de San Lorenzo Dorsino (3a, 2,9 km 6,4). Lo intentó Caruso, luego Einer Rubio y Valgren, con el colombiano desesperado con el nórdico, remolón a la hora de dar relevos.

Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, y Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Giro de Italia 2026 Getty Images

Valgren se lleva el premio a la astucia

Ambos entraron en la parte más dura del ascenso a Andalo Lever con un puñado de segundos, apenas 14, sobre Caruso, Arrieta, Vlasov y Leknessun. Rubio lanzó su primer órdago a 2,6 de meta, coincidiendo con otro ataque en el grupo perseguidor que permitió a Arrieta unirse al dúo cabeza de carrera. Nada estaba decidido, pues también se fusionaron Caruso y Vlasov.

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A 1,3 de la línea, en la rampa más dura precedente al terreno favorable antes de meta, atacó Valgren. Nadie salió a su rueda, le permitieron una brecha de 50 metros que resultaron decisivos. Ya nadie le vio el casco. Tuvo tiempo para sacar el juguete de su hijo y mostrarlo con un valioso tesoro, tan valioso como su primer triunfo Wordl Tour el décimo de su carrera profesional.