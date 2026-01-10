José Enamorado, anunciado con bombos y platillos en Gremio; "El mejor jugador en título del Junior"

Gremio anunció el fichaje del delantero José Enamorado procedente del Junior de Barranquilla. A punto de cumplir 27 años, el día 13 de enero, el colombiano fue el punto culminante de la conquista del último campeonato nacional, siendo elegido mejor jugador de la competición. La temporada pasada, jugó 53 partidos, marcando 11 goles. El deportista llega a Porto Alegre este domingo, se somete a exámenes médicos y firma un contrato por tres temporadas.

Nacido en Soledad, en la región metropolitana de Barranquilla, José David Enamorado Gómez debutó como profesional en 2016, a los 17 años, con el Orsomarso S.C., de la segunda división colombiana. En 2019 y 2020, jugó cedido en La Equidad y Deportivo Cali, respectivamente. En 2021, fue fichado por el Real Cartagena, que decidió cedir al jugador.

Antes de consolidarse como uno de los principales deportistas del país para el Atlético Junior, también defendió al Independiente Santa Fe hasta mediados de 2023. En diciembre de ese mismo año, ganó su primer título nacional con el equipo de Barranquilla. Enamorado también ha defendido al equipo juvenil de su país, llegando incluso a jugar en la selección sudamericana sub-20 en 2019.

"¡ESTAMOS ENAMORADOS! El nuevo delantero tricolor llega del Junior Barranquilla, el club donde tuvo la mejor temporada de su carrera. ¡Mucha suerte con los tres colores! ¡Bienvenidos al Más Grande del Sur! ¡Vamos juntos!", fue el emotivo mensaje con el que presentaron al atacante.



En 237 partidos oficiales a nivel de clubes, registra 25 goles y 25 asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo más allá de la definición. Su etapa más extensa y destacada ha sido en Junior de Barranquilla, donde disputó 126 partidos, marcó 16 goles y dio 17 asistencias, consolidándose como un extremo desequilibrante. Con Independiente Santa Fe jugó 45 encuentros, aportando 5 goles y 4 asistencias, mientras que en CD Real Cartagena sumó 43 partidos, con 3 goles y 4 asistencias. También tuvo pasos por Orsomarso SC (12 partidos, 1 gol) y Deportivo Cali (11 partidos). En total, acumula 47 tarjetas amarillas y 3 expulsiones, evidencia de su intensidad competitiva.