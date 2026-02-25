Síguenos en:
Gol Caracol  / "Lionel Messi y ser sede del Mundial potenciarán el gusto por el fútbol en Estados Unidos"

"Lionel Messi y ser sede del Mundial potenciarán el gusto por el fútbol en Estados Unidos"

A pocos meses de que ruede la pelota en una nueva edición de la cita orbital, Lionel Messi da de qué hablar y recibió elogios de una gran figura del deporte mundial.

Por: EFE
Actualizado: 25 de feb, 2026
Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS contra LAFC
Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS contra LAFC
AFP

