Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi y el mayor arrepentimiento en su vida; "es algo que le digo a mis hijos"

Lionel Messi y el mayor arrepentimiento en su vida; "es algo que le digo a mis hijos"

En una charla abierta y donde se le vio cómodo y suelto, contando cosas nunca antes conocidas, Lionel Messi hizo esta revelación que ha dado de qué hablar.

Por: AFP
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami, en el partido contra LAFC, por la fecha 1 de la MLS
Lionel Messi, figura y capitán del Inter Miami, en el partido contra LAFC, por la fecha 1 de la MLS
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad