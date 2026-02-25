Lionel Messi y el mayor arrepentimiento en su vida; "es algo que le digo a mis hijos"

El astro argentino Lionel Messi afirmó que se arrepiente de no haber estudiado más cuando era joven, especialmente inglés, en una entrevista con un podcast mexicano publicada este martes.

"Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico", reconoció el 10 en conversación con el podcast "Miro de atrás", conducido por el exportero de la selección albiceleste Nahuel "Patón" Guzmán.

El capitán de Argentina y del Inter Miami, que esta campaña defiende la corona en la liga norteamericana (MLS), dijo que tuvo "tiempo de haber estudiado" y que se arrepentía "un montón" por no haberlo hecho antes.

"Después vives momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sientes medio ignorante, ¿viste? Digo 'qué boludo, cómo perdí el tiempo", sostuvo.



Durante la entrevista, la estrella de 38 años, que se espera comande a los campeones del mundo en el Mundial de Norteamérica este verano boreal, contó que le dice a sus tres hijos "que aprovechen".

Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS contra LAFC AFP

"No me faltó nada a mí, mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades", apuntó.

El nacido en Rosario, leyenda del FC Barcelona y con un paso gris por el PSG, también dijo que durante años le costó la exposición pública pero que en los últimos años está "más relajado".

"Muchas veces la gente imagina cualquier cosa, pero yo soy de lo más normal: me gustan las pequeñas cosas, los detalles, lo mío. Vivo como cualquier otro", aseguró.