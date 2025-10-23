Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y la razón por la que es visto como joya del Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y la razón por la que es visto como joya del Betis

El futbolista colombiano es tema noticioso en España, por reciente declaración desde Real Betis, en la que lo dejaron bien parado; ¡toda una estrella!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gran figura del Real Betis en la Liga de España.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gran figura del Real Betis en la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad