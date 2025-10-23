Síguenos en::
Selección Colombia femenina inicia su sueño mundialista: Perú, su primer rival en Liga de Naciones

Selección Colombia femenina inicia su sueño mundialista: Perú, su primer rival en Liga de Naciones

Este viernes, la Selección Colombia femenina debutará contra Perú en la Liga de Naciones, el nuevo formato para clasificar al Mundial. El encuentro será en el Atanasio Girardot, en Medellín.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2025
Selección Colombia femenina
Selección Colombia femenina
