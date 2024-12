“Juan Fernando Quintero no va a River Plate”: Gustavo Costas destapó futuro del colombiano

Juan Fernando Quintero se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Racing de Argentina y de inmediato su nombre empezó a sonar para ir a otros equipos, pese a tener contrato con el club hasta diciembre de 2025.

El ‘cafetero’ había dicho que se quedaría si el presidente Víctor Blanco permanencia en el poder, pero todo quedó en el aire porque el dirigente perdió las elecciones de la institución con el exfutbolista Diego Milito, nuevo mandamás y con el que el propio ‘Juanfer’ ha tenido diferencias.

En consecuencia, se le asoció con River Plate , pero la escuadra ‘millonaria’ no ha presentado ofertas por el antioqueño, cuya cláusula de salida estaría rondando los 5 millones de dólares.

Además, su nombre suena en Colombia para Independiente Medellín y Millonarios, pero sin que haya algo concreto.

En medio de este mar de especulaciones, lo único que parece tomar forma es su no llegada a River, según lo reveló Gustavo Costas, entrenador de Racing.

“Juan F. Quintero no va a River”: Gustavo Costas, DT de Racing

El estratega manifestó en entrevista con Radio Mitre que tenia claro que el popular ‘Quinterito’ no iba a regresar a River Plate, con el que ganó la Copa Libertadores de 2018 y al que le ha declarado su amor.

“Tenemos que retener a los jugadores, los estoy llamando uno a uno porque hay muchas ofertas”, expresó a modo de introducción.

Acto seguido, fue tajante con su sentencia sobre el futuro del paisa: “’A River no va. A River, no. No va a ir a River’”.

No obstante, no aclaró si el ‘cafetero’ seguirá en Racing: “’Juanfer’, que esté tranquilo, lo ayudamos muchísimo cuando tuvo el problema de la familia, estuvimos con él”.

Y tuvo palabras de elogio para él: “Es un jugador distinto que cuando lo necesitas, aparece… Sabemos que no corre como otros y yo se los digo en la cara: tienen que saber el compañero que tienen y lo que tienen que hacer".

#SuperMitre #Ahora Gustavo Costas, técnico de #Racing : "Juanfer es un jugador distinto. Cuando lo necesitas, aparece. El me decía; 'mira que vamos por la Copa'. Hasta en los peores momentos me decía; 'Gustavo, quedate tranquilo que vamos a ganarla'. Yo estaba muy confiado" pic.twitter.com/wRtWcNdv9C — Super Mitre (@SuperMitre) December 24, 2024

Resta esperar el destino del creativo, ya que está de vacaciones y no ha hecho referencia a su devenir.