'Cucho' Hernández y Nelson Deossa recibieron mala noticia para el debut del Betis en casa en La Liga

El Betis anunció este miércoles que tendrá que cerrar una parte de la grada de La Cartuja por gritos racistas y xenófobos cometidos desde un sector de la tribuna del Benito Villamarín la pasada temporada.

"El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio", señaló el club bético en un comunicado. "Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el Club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín", agregó la entidad andaluza. La sanción se hará efectiva el viernes en el estadio de La Cartuja durante el choque contra el Alavés y afectará a unos 200 asientos y que los abonados implicados recibirán la "pertinente comunicación". El Betis, que jugará las dos próximas temporadas en La Cartuja por la remodelación de su campo, reiteró su condena a "cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición".

Los 'verdiblancos' vienen de igualar en su visita a Elche por 1-1, con 'Cucho' Hernández en el campo 84 minutos, y se enfrentarán este viernes a las 2:30 p.m. (hora de Colombia) al Deportivo Alavés, con la esperanza del debut de Nelson Deossa en el conjunto sevillano.

'Cucho' Hernández en el partido ante Elche

El Betis no ha ganado ninguno de los cinco encuentros oficiales que ha disputado en ese recinto, donde, en cambio, sí se proclamó en 2022 campeón de la Copa del Rey. El balance del cuadro verdiblanco en dicho estadio sevillano es de tres empates, incluido el de la final de Copa ganada por penaltis al Valencia, y dos derrotas.

Hace tres temporadas, Betis y Valencia disputaron en La Cartuja la final copera, un encuentro que terminó con igualada a uno (Borja Iglesias adelantó a los sevillanos e igualó Hugo Duro), tras el cual se disputó una prórroga sin goles y una tanda de penaltis que decidió el título para los verdiblancos.

En la temporada 2006/07, el Betis jugó sus tres primeros partidos de la competición liguera en La Cartuja debido a una clausura por incidentes en el Benito Villamarín. El primero fue contra el Villarreal, dirigido por quien hoy es su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, y ante el que empató 3-3 con goles locales de Juanito, Fernando y Edu frente al doblete de Forlán y el tanto de Pires. Los dos siguientes turnos como local del Betis en el recinto cartujano se saldaron con sendas derrotas: 0-1 frente a la Real Sociedad, con gol de Garrido; y 0-2 contra el Getafe, para el que marcaron Güiza y Casquero.