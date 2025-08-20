Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y su lío con Lionel Messi; "uno dice lo que piensa y ya"

James Rodríguez y su lío con Lionel Messi; "uno dice lo que piensa y ya"

El ’10’ de la Selección Colombia se refirió al cruce que tuvo con el astro argentino durante el encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.