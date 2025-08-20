James Rodríguez y su lío con Lionel Messi; "uno dice lo que piensa y ya"

El partido entre Argentina y Colombia por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no solo dejó un empate 1-1 en el marcador, sino también un episodio que dio la vuelta al mundo: el cruce de palabras entre Lionel Messi y James Rodríguez en el estadio Monumental de Núñez.

El encuentro disputado el 10 de junio en Buenos Aires tuvo como protagonistas a Luis Díaz, quien abrió el marcador para la Selección Colombia, y a Thiago Almada, que decretó la igualdad para la ‘albiceleste’. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, lo que captó la atención de aficionados y medios fue la confrontación entre los capitanes de ambos equipos.

La tensión se remonta meses atrás, cuando James Rodríguez, en una entrevista con el programa ‘Los amigos de Edu’, lanzó duras críticas hacia la final de la Copa América 2024, en la que Argentina se impuso a Colombia en Miami gracias a un gol de Lautaro Martínez. “Por cosas externas creo que no hemos podido quedar campeones. La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis”, afirmó el cucuteño, generando un gran revuelo en la prensa argentina.

Esas declaraciones no pasaron desapercibidas para Lionel Messi, quien las recordó durante el compromiso de Eliminatoria. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento exacto en que ambos discutieron. “Pero… ¿por qué? Yo no he dicho nada”, respondió James cuando Messi le reclamó en el terreno de juego. “Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho”, replicó el capitán argentino en un cruce que dejó sorprendidos a los hinchas.

James Rodríguez se refirió al cruce con Messi

Días después del episodio, James Rodríguez fue consultado en entrevista con 'Fox México' sobre lo ocurrido con Lionel Messi. Aunque en un primer momento intentó restarle importancia al asunto, asegurando que “lo que se queda en el campo, se queda en el campo”, posteriormente ofreció una explicación más detallada.

“Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado, creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”, expresó el actual jugador de León de México, intentando zanjar cualquier malentendido con el astro argentino.



¿Cuándo juega James Rodríguez?

Mientras el cruce con Messi sigue generando titulares, James Rodríguez tiene la mirada puesta en su presente con León de México. El volante colombiano se prepara para disputar la sexta fecha de la Liga MX, en la que su equipo recibirá a Pachuca el sábado 23 de agosto en el estadio Nou Camp. El encuentro está programado para las 6:00 p. m. (hora colombiana) y se espera que el ’10’ sea titular, buscando mantener su regularidad en el torneo.