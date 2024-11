Juan Fernando Quintero le respondió a un periodista que lo ha criticado en Argentina

Juan Fernando Quintero viene de ser una de las estrellas del Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024, por lo que en los recientes días ha dado varias entrevistas y en esta ocasión lo hizo con un reconocido streamer argentino, quien lo invitó a hablar no solo de temas futbolísticos sino también personales, para que la gente pueda conocerlo más de cerca.

Y en dicha charla, el futbolista colombiano dejó varias noticias, pero algo en particular que tuvo repercusión en el cono sur fue la respuesta a un periodista de ese país que en varias oportunidades ha sido crítico, pero también ha tocado asuntos que no le han gustado al mediocampista paisa.

Por eso, Juan Fernando Quintero en el stream junto al también influencer ‘Coscu’, sin nombrar al polémico comunicador Flavio Azzaro, dejó un mensaje claro y expresó que le ‘dolió’ de algunas de sus declaraciones contra él.

Juan Fernando Quintero y su respuesta a Flavio Azzaro, periodista argentino.

“Han pasado cosas fuertes en mi vida para que un tipo, dos o tres o cuatro hablen cosas de mí, personales, es imposible, es innegociable. Crítica futbolística es normal, es así, pero cuando se pasa a lo personal tenemos un problema, por eso iré al frente y no me importa quién esté, defenderé lo mio, sé lo que me ha costado”, comenzó diciendo el colombiano.

Pero luego, al referirse como tal a Flavio Azzaro, a quien ya le había respondido una vez a través de redes sociales, no dudó en decir que le “faltó al respeto”.

“Tuve un tema en particular con un periodista, no lo voy a mencionar, porque no hace falta, no lo conozco personalmente, me faltó al respeto y solo sé que el tiempo da la razón, pone todo en su lugar, no escucho críticas pero me llegaron porque tengo gente que le duele lo que dicen de mí. En ese momento se habló todo, nunca nos hemos visto, no creo que se haya arreglado, pero hice respetar mi lugar porque estamos celebrando una copa internacional, no solo yo sino que mis compañeros lo sufrieron”, confesó Juan Fernando Quintero.

“EL TIEMPO DA LA RAZÓN, PONE TODO EN SU LUGAR”



La domada que le pegó Juanfer Quintero a Azzaro es monumental. Lo hizo mierda sin siquiera mencionarlo, un crack pic.twitter.com/m6Wv7mjnIR — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) November 27, 2024

Para finalizar, y dejando un mensaje más reflexico, el futbolista nacido en Medellín señaló que eso habla más mal del periodista que de él.

“El deseo y las cosas del corazón salen a flote, cuando eres buwena persona es imposible que te vaya mal, cuando tienes cosas malas los traumas salen por ahí, el egocentrismo, le pido a Dios que me quiete eso, batallo con él”, concluyó Juan Fernando Quintero en la charla con el streamer ‘Coscu’.