Juan Guillermo Cuadrado amargó al Milan; así fue su gol con el Pisa, en partido de Serie A

Este viernes hubo acción en la Serie A de Italia con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien anotó un gol en el partido de su equipo el Pisa, en la visita al poderoso AC Milan.

Al minuto 60 el atacante de nuestro país se encargó de cobrar un penalti luego de él mismo generarlo, con un remate potente que pegó en la mano de Koni de Winter, dentro del área.

Tras confirmarse la pena máxima Juan Guillermo Cuadrado tomó la pelota y venció al arquero del AC Milan, Mike Maignan, para poner el 1-1 en el partido, luego de que los locales en el estadio San Siro se habían adelantado a los 7 minutos de juego.



Así fue el gol de Juan Guillermo Cuadrado en Milan vs Pisa, por Serie A de Italia:

60' JUAN CUADRADO MAKES IT LEVEL FOR PISA



ACM 1 - 1 PISApic.twitter.com/CW2mHLAyse https://t.co/15Ho50sAwQ — MOR🎯 (@90MORminutes) October 24, 2025