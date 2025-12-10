Daniel Muñoz y los pormenores por su operación de rodilla: "No parece grave, pero soy cauteloso"

Desde el Crystal Palace confirmaron en las últimas horas que Daniel Muñoz será operado de la rodilla, dejando total incertidumbre en su club y también en la Selección Colombia. El lateral antioqueño es pieza clave en las 'águilas', escuadra que lucha 'codo a codo' en la actual temporada de la Premier League y a nivel de Europa en la Conference League.

Tras conocerse esta noticia que tiene que ver con la salud del exAtlético Nacional no han parado las especulaciones sobre el tiempo que estará por fuera de los terrenos de juego, pero fue el propio Muñoz el que reveló las respuestas a los interrogantes. Habló con los medios oficiales del club del sur de Londres.

Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace Foto: AFP

"El pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar", precisó en primera instancia el jugador de 29 años a la web oficial del Crystal Palace, que tendrá este jueves 11 de diciembre una nueva salida en la Conference League visitando en Dublín al Shelbourne Football Club.



Muñoz agregó que "no tiene nada grave" y que confía en retornar lo más pronto posible a la competitividad con su club.

Publicidad

"Pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso", concluyó el lateral de la Selección Colombia.

Ahora, desde el Crystal Palace deberán buscar alternativas para cubrir la posición de Muñoz, quien es uno de los jugadores más utilizados por Oliver Glasner en la temporada. El DT austriaco al servicio de las 'águilas' ya prevé las opciones.

Publicidad

"Me gusta ser creativo. Cuando llegué había muchas lesiones y puse a Clyney de central derecho. Lo hizo muy bien. Podríamos jugar con un extremo ahí, tal vez con un jugador invertido ahí - lateral derecho -, tal vez cambiemos a Borna Sosa o Justin Devenny en este lado, así tenemos algunas opciones. Tenemos que ser creativos, pero esto me gusta", afirmó Glasner en declaraciones a la prensa y que replican los canales oficiales del Palace.

Y sobre la baja del oriundo de Amalfi, Glasner manifestó que "echaremos de menos a Dani unas semanas".



¿Qué partidos se perdería Daniel Muñoz con el Crystal Palace?

El lateral se perderá partidos importantes con las 'águilas'. El calendario marca juegos contra Manchester City, Tottenham, Arsenal, Newcastle y Aston Villa, por mencionar algunos. Podría retornar a la competencia para los juegos de FA Cup ya sea frente al Macclesfield o ante Sunderland.