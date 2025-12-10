Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Richard Ríos es un gran jugador, no han logrado quebrarlo"; Mourinho tras actuación en Champions

"Richard Ríos es un gran jugador, no han logrado quebrarlo"; Mourinho tras actuación en Champions

El técnico del Benfica se unió a las palabras de felicitaciones para Richard Ríos, quien lideró la victoria del Benfica sobre el Nápoles en la Champions League.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Richard Ríos en medio del Benfica vs. Nápoles por la Champions League.
Richard Ríos en medio del Benfica vs. Nápoles por la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad