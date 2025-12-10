"Richard Ríos es un gran jugador, no han logrado quebrarlo"; Mourinho tras actuación en Champions

No paran los elogios desde el 'viejo continente' para Richard Ríos y su espléndida actuación en la Champions League. El último en unirse a las felicitaciones por el desempeño del volante colombiano ante el Nápoles fue José Mourinho, su entrenador en el Benfica.

El experimentado técnico portugués resaltó el fútbol y cualidades de Ríos Montoya, quien fue la gran figura para su escuadra en la sexta jornada de la fase de liguilla del máximo torneo de clubes en Europa, al marcar un gol y dar una asistencia en el triunfo 2-0 de los 'encarnados' en el Estadio da Luz sobre los napolitanos.

Richard Ríos fue la gran figura en el triunfo del Benfica sobre Nápoles por la Champions League. AFP

El popular 'Mou' dejó como frase de conclusión en su intervención con los medios de comunicación, que pese a todos los intentos por 'quebrar' y criticar al exPalmeiras desde que arribó a territorio lusitano, no han podido. Sostuvo que Richard le da un equilibrio al Benfica y que ha logrado conformar una buena dupla en el mediocampo con Fredrik Aursnes y Leandro Barreiro.



"No es fácil ser jugador del Benfica, y menos en estos momentos, cuando es muy fácil criticar al Benfica. Han recibido muchos golpes ( Ríos y Barreiro) y han demostrado la capacidad mental para lidiar con muchas críticas y comentarios ofensivos. Ese es el punto crucial. Luego está el conocimiento cada vez mayor que tenemos el uno del otro", dijo en primera instancia Mourinho, al ser consultado por la evolución que ha tenido en el club el futbolista de la Selección Colombia.

Publicidad

En su análisis más detallado sobre el oriundo de Vegachí, el exDT del Real Madrid complementó que "Ríos necesita tener un rango de acción muy amplio. Limitarlo es quitarle una de sus fortalezas. Decir que no puede ir aquí o allá es complicado. Lo que tenemos que hacer es decir que cuando vaya allí o allá, alguien tiene que hacerlo. Esa conexión Ríos - Barreiro - Aursnes nos está dando equilibrio y le permite a Ríos ser un gran jugador, no han logrado quebrarlo".



Otras declaraciones de José Mourinho:

- ¿Cómo califica la actuación del Benfica?

"Estoy contento con la victoria, con el rendimiento individual, con el rendimiento colectivo, con que la afición del Benfica se vaya a casa contenta de haber ganado un partido importante, y de que sigamos vivos en la competición, que es lo más importante. El objetivo en esta recta final del año, jugando la Champions League, era seguir vivos para los dos próximos partidos. Y ahí estaremos".