Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, notable; su espléndida actuación en Champions con Benfica le otorgó una distinción

Richard Ríos, notable; su espléndida actuación en Champions con Benfica le otorgó una distinción

El antioqueño fue gran figura con Benfica frente al Nápoles, al marcar gol y dar asistencia, en cumplimiento de la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League.

Por: AFP
Actualizado: 10 de dic, 2025
Richard Ríos fue la gran figura en el triunfo del Benfica sobre Nápoles por la Champions League.
Richard Ríos fue la gran figura en el triunfo del Benfica sobre Nápoles por la Champions League.
AFP

