De Yerry Mina hablan en Cagliari y en el fútbol italiano; la Selección Colombia, en alerta

Los colombianos en el exterior no paran de dar noticias y el que tiene las alarmas encendidas en las últimas horas es Yerry Mina, defensor central del Cagliari, de quien se habló en la previa de la jornada 8 de la Serie A de Italia. El jugador tiene a todos con incertidumbre sobre todo de cara a los partidos de fogueo de la Selección Colombia en noviembre.

Este domingo 26 de octubre, Cagliari visitará al Hellas Verona y el DT Fabio Pisacane entregó nuevos detalles sobre los futbolistas de la plantilla y se refirió a las 'bajas' que tendrá para este duelo. “Desafortunadamente, cada semana tenemos que empezar a hablar sobre las bajas, pero es parte del juego y lo aceptamos. Radunovic, Pintus y Di Pardo siguen de baja, junto con Mina y Deiola", reveló el estratega de los rojiazules.

A la prensa le llamó la atención el caso del colombiano, quien jugó 68 minutos la jornada pasada contra el Bolonia. El zaguero tuvo que ser sustituido por una molestia física. Ahora, Piscane lo confirmó todo. "Yerry sufrió una distensión en el isquiotibial: no queremos forzarlo y arriesgarnos a perderlo en el futuro, quedando en una situación híbrida que no ayuda”, informó el entrenador italiano.

Yerry Mina, defensa colombiano de Cagliari, fue baja contra Hellas Verona, por la Seria A de Italia Getty Images

Mina es una ficha clave en la defensa de Cagliari, pero como en casi toda su carrera, las lesiones no le han permitido tener mayor regularidad. Hasta el momento, en lo que va de temporada, el nacido Guachené ha jugado 8 partidos (7 de liga y uno de Copa) y ha marcado un gol. Dicho esto, tiene un acumulado de 628 minutos de juego.



Las lesiones de Yerry Mina en el Cagliari