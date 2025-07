Jugador de Real Madrid podría desbloquear salida de Luis Díaz de Liverpool; Barcelona atento

El nombre de Luis Díaz vuelve a estar en el centro de los rumores del mercado de fichajes. El extremo colombiano, figura del Liverpool y pieza clave en el esquema del club inglés, es pretendido por dos gigantes europeos: FC Barcelona y Bayern Múnich. A sus 28 años, 'Lucho' se ha consolidado como uno de los atacantes más desequilibrantes de la Premier League, lo que ha llamado la atención de clubes que buscan reforzar su ataque con calidad y experiencia.

Aunque el jugador tiene contrato vigente con el Liverpool hasta junio de 2027, los rumores sobre su salida no cesan. En Anfield son conscientes del creciente interés y, ante una eventual partida del guajiro, ya empiezan a barajar opciones para ocupar su lugar. Si bien no hay una oferta formal sobre la mesa, el equipo no quiere quedar expuesto y trabaja con discreción ante un posible movimiento en el mercado.

Hasta ahora, se sabe que el Bayern Múnich habría ofrecido cerca de 60 millones de euros por el colombiano. Sin embargo, dicha cifra está lejos de los 80 millones que exige el Liverpool para dejarlo salir. Por su parte, el Barcelona, aunque enfrenta restricciones económicas, mantiene vivo el interés por el guajiro, que encajaría en el estilo ofensivo del técnico Hansi Flick.



Liverpool busca a descarte del Real Madrid

Jugadores de Real Madrid en un partido del Mundial de Clubes 2025 AFP

En medio de este escenario, Liverpool ya tendría en la mira a un potencial reemplazo: Rodrygo Goes. Según información revelada por 'Mundo Deportivo', el brasileño de 24 años podría salir del Real Madrid, club donde no entra en los planes del nuevo técnico, Xabi Alonso. De hecho, Rodrygo fue uno de los grandes ausentes del pasado Mundial de Clubes, lo que evidenció su pérdida de protagonismo en el equipo ‘merengue’.

Publicidad

“El conjunto de Anfield no dará ningún paso hasta resolver el futuro de Luis Díaz, pretendido por el FC Barcelona y Bayern de Múnich. Solo si el colombiano sale, los ‘reds’ lanzarán su ofensiva por Rodrygo. Los bávaros ofrecieron 60 millones por el extremo, aunque siguen lejos de los 80 que pide el Liverpool”, informó el medio catalán.

Por ahora, en las oficinas del Santiago Bernabéu no ha llegado ninguna oferta concreta por Rodrygo. Sin embargo, la postura del club es clara: no lo dejarán salir por menos de 100 millones de euros. Pese a su menor protagonismo en la última temporada, en Madrid consideran que el jugador todavía tiene un gran mercado y potencial de crecimiento.

Publicidad

Rodrygo llegó al Real Madrid en 2018 tras un millonario traspaso desde Santos, por el que el club blanco desembolsó unos 45 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 270 partidos con la camiseta madridista, en los que ha anotado 68 goles y ha dado 51 asistencias. Sus números avalan su calidad, y su juventud lo convierte en una apuesta atractiva para cualquier grande de Europa.

Mientras tanto, Luis Díaz sigue enfocado en su presente con Liverpool, aunque el futuro inmediato podría traer cambios importantes para su carrera.