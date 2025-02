Jugador de Selección Colombia, con firmes posibilidades en Real Madrid; exclusivos detalles

Con la mira puesta en lo que será el mercado de fichajes de verano, tanto Real Madrid como los otros grandes del fútbol europeo están a la expectativa de posibles nombres que lleguen a aportar, en las posiciones específicas, que así lo consideren.

Y justamente, en el cuadro ‘merengue’ una de ellas es la de defensa, donde durante la presente temporada, Carlo Ancelotti ha tenido que remitir a varias improvisaciones con jugadores que no cumplen la función natural de ser central.

Como ya se había conocido aquí en Gol Caracol, desde el mes de noviembre pasado, en el equipo español hay un interés real por Jhon Lucumí, defensor colombiano quien viene de destacar como el mejor tercer central en el 'Todos contra Todos' de la Champions League, además de que actualmente la ‘rompe’ en el Bolonia de Italia; tanto, que ya ha llamado la atención de equipos sumamente importantes, tales como el Inter de Milán.

Para aquella ocasión, nos comentaron en exclusiva que hubo una reunión y se charló del ‘cafetero’, quien tiene un valor de rescisión de 25 millones de dólares. Sin embargo, aunque en Real Madrid quedaron contentos con el presente y perfil de Lucumí,no hubo propuesta para este mercado de invierno . Es más, se la jugaron toda por el canterano Raúl Asencio.

“Aunque las sensaciones de aquella reunión fueron positivas, no es cierto que haya una oferta por el colombiano como se ha hablado en algunos medios, durante los últimos días. Le están dando la oportunidad a un canterano, que ya ha jugado varios partidos entre Liga y Champions League.”, informó Gol Caracol en su momento.

¿Lo de Lucumí a Real Madrid ya se cayó?

Varias semanas después, en Gol Caracol volvimos a preguntar por el colombiano y su posible fichaje a los españoles, en donde parece, aquel juvenil del que se hablaba terminando 2024, ya es figura y protagonista en la zaga defensiva de los blancos.

La respuesta fue clara y contundente; SÍ hay opciones, pero eso no asegura que se vaya a dar, solo hay interés por parte de los blancos. “Según fuentes muy cercanas a la interna del club, en verano van a reforzar esa posición. Asencio no se estaba consolidando en el equipo, pero ha jugado toda la eliminatoria contra el City y lo ha hecho muy bien, entonces me imagino que tendrá ficha el año que viene”, le contaron de entrada a Gol Caracol.

"Sin embargo, las lesiones tan graves que han tenido en esa posición hace que en verano vayan a moverse en principio para reforzarse y ahí Lucumí tendrá opciones porque, viendo el mercado, tampoco para el Madrid hay opciones de nivel a buen precio o que su club quiera negociar. Además, por su nivel y demás, su perfil es el que más se acerca a lo que quiere Real Madrid”, concluyó la fuente.